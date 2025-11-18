El auditorio David Bustamante de San Vicente recupera la climatización El público dejará de sufrir el frío y el calor que ha tenido que soportar a lo largo de los últimos años por la avería de esta instalación

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Martes, 18 de noviembre 2025, 12:13

El público que acude a las numerosas actividades que se desarrollan en el auditorio David Bustamante de San Vicente de la Barquera por fin ha dejado de sufrir el calor o el frío, dependiendo de la época del año, en este importante equipamiento municipal.

Desde hace unos días ya está en funcionamiento el nuevo equipo de climatización y ventilación que se ha venido instalando a lo largo de los últimos meses, actuación que ha supuesto un desembolso de 155.193 euros, que ha ejecutado la empresa Veolia Servicios Norte y que se ha financiado con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, a través de los fondos NextGeneration de la Unión Europea.

La falta de este servicio en el auditorio barquereño que cuenta con una capacidad de unos 250 espectadores, había provocado las quejas de los usuarios, una situación que se ha mantenido a lo largo de los últimos años en los que se averió, sin que se le hubiese dado solución.

El nuevo equipo permite mantener las condiciones de climatización idóneas en el interior del edificio porque cuenta con un sistema de caudal variable de refrigerante y con un alto nivel de prestaciones.

El tipo de instalación está basado en un sistema de aire acondicionado con recuperación de calor, diseñado especialmente para los requerimientos del local y tiene en cuenta factores claves como la eficiencia energética, la flexibilidad, la adaptabilidad y la fiabilidad.

El auditorio municipal David Bustamante está a punto de cumplir dos décadas de vida. En este tiempo se ha convertido en el principal referente de la actividad cultural y social de San Vicente de la Barquera ya que allí se desarrolla la mayor parte de la programación del Ayuntamiento así como muchas de las iniciativas que desarrollan los diferentes colectivos del municipio.