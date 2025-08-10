El Ayuntamiento de San Vicente condenado a abonar 6.000 euros a un policía local El Consistorio señala que la decisión de solo abonarle en prácticas el salario base estaba avalada por diversos informes jurídicos

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera tendrá que pagar más de 6.000 euros a un policía municipal por las retribuciones complementarias, en concreto el complemento de destino y el específico, que no se le abonó durante el periodo que estuvo en prácticas.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander ha dado la razón a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria al estimar la reclamación presentada por un funcionario de la policía local al que solo se le retribuyó el sueldo base durante el periodo que estuvo en prácticas.

La sentencia, que ya es firme, que obliga al abono de los más de 6.000 euros al funcionario, y el pago de los gastos generados por la defensa jurídica y las costas judiciales, especifica expresamente el derecho a ser retribuidos por los mismos conceptos que los restantes miembros del Cuerpo durante el periodo de prácticas como funcionario de nuevo ingreso, es decir, «el demandante tenía el derecho a percibir la retribución íntegra correspondiente a su grupo, el sueldo base más los complementos», ha recalcado CCOO.

«De nuevo vemos como una administración malgasta el dinero público acudiendo a los tribunales con casos que podrían resolverse antes» ha señalado CCOO que ha criticado que no se valore la dedicación profesional de un funcionario público que «vela por la seguridad y protección de los vecinos».

Para el sindicato «la sentencia es extensible a otros ayuntamientos donde se está produciendo situaciones idénticas o similares, como el de Santander».

RESPUESTA MUNICIPAL

Por su parte el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, a través de una nota de prensa, ha señalado que acata y respeta la sentencia, recordando que su actuación estaba avalada por los servicios jurídicos.

Su alcaldesa, Charo Urquiza (PSOE), señala que además del aval que tenía en la decisión de abonarle solo el salario base por parte de los servicios jurídicos municipales, también contaba con el pronunciamiento en el mismo sentido de la asistencia jurídica del Gobierno de Cantabria, al que también se le solicitó informe.

El consistorio indica que «la legislación sobre funcionarios establece que en prácticas si no hay trabajo efectivo, no hay trabajo específico ni hay complementos, pero la jueza le ha dado la razón al trabajador en base a que la Ley no establece limitación»..

Urquiza ha rechazado la valoración realizada desde CCOO en la que señalaba que las Administraciones malgastan el dinero público acudiendo a los tribunales. «En este caso todos los informes jurídicos avalaban las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, por lo que no se nos puede acusar de malgastar el dinero público», ha recalcado la regidora barquereña.

