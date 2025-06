Bárcena Mayor, Pueblo de Cantabria 2025

Se ha llevado el premio. El gordo. Bárcena Mayor (Los Tojos) ha sido elegido Pueblo de Cantabria 2025. Un galardón que convoca el Gobierno de ... Cantabria dotado con 160.000 euros que la localidad enclavada en la comarca Saja-Nansa llevaba persiguiendo años. «Sí, años, porque nos hemos presentado en varias ocasiones», ha reconocido este viernes la alcaldesa, Belén Ceballos, feliz en superlativo, «porque es una dotación importante» que hará más cómoda la vida de los vecinos. De los vecinos que viven allí todo el año, que son unos cincuenta y pocos, los que ven caer la nieve en invierno y sufren el calor encajado en las piedras del verano. De ellos, ha dicho Ceballos, «es el premio». «Mantienen las casas, las balconadas, las calles...» de este conjunto histórico artístico que discurre en torno al río Saja.

No es una sorpresa, pero sí un reconocimiento. Bárcena Mayor es ya uno de los Pueblos Más Bonitos de España. «Somos conscientes de que tenemos una joya, pero cuando me ha llamado la presidenta del Gobierno para darme la noticia me he emocionado muchísimo». El dinero irá a parar al suelo. Literalmente. «Lo emplearemos en adecuar el empedrado». Es una de las actuaciones que se han incluido en el proyecto que presentaron a la convocatoria de la Consejería de Fomento. La otra obra prevista es adecuar una zona del cauce en la que «habitualmente» se bañan vecinos y turistas. «Acondicionarlo y colocar elementos como papeleras». Por lo demás, «arreglaremos tuberías y arquetas». Y ya estaría, «porque los ciento sesenta mil euros dan lo que dan».

La presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, ha felicitado a la regidora por teléfono y públicamente «por haber conseguido un premio que hace justicia con el compromiso ejemplar de los vecinos por conservar un patrimonio único». El núcleo rural, ha recordado, «es una postal de Cantabria». Un pueblo «de cuento», «un tesoro arquitectónico e histórico y también, un referente de sostenibilidad y orgullo colectivo». Bárcena Mayor representa además la esencia más arraigada de Cantabria.

Buruaga ha aplaudido también la persistencia de esta localidad para presentarse de nuevo a un certamen en el que en 2024 consiguió uno de los dos accésits otorgados por el jurado. En esta ocasión, los accésits han sido para el pueblo de Ambrosero, en Bárcena de Cicero, y Cahecho, en Cabezón de Liébana. Ambos, dotados de 20.000 euros -el año pasado eran 10.000 euros-.

El otro aspecto del premio es la promoción que supone. Bárcena Mayor ya sale en todas las guías de Cantabria. Recibe al año miles de visitantes. Y ahora, seguro que más. «Sin duda el premio va a ser un revulsivo, pero no va dirigido al turismo, sino al pueblo, porque supone ponerle una medalla». Así lo enfoca Ceballos. Por el lado bueno, porque el reto ahora es compatibilizar el turismo con la conservación del patrimonio. «Hemos intentado lograr un equilibrio y todavía no ha llegado el momento de plantearnos poner restricciones».

El jurado

El jurado del premio, compuesto por representantes de la administración autonómica, la Federación de Municipios, la Asociación en Defensa del Patrimonio-Grupo Alceda y el Colegio Oficial de Arquitectos, ha valorado que Bárcena Mayor es un «ejemplo vivo de cómo la recuperación del patrimonio, la apuesta en valor de la identidad cultural y la sostenibilidad pueden convivir en perfecta armonía». Además, ha considerado su apuesta firme por la conservación de su legado, la mejora del entorno urbano y natural, y la revitalización de la vida comunitaria desde el respeto profundo a sus raíces.

Entre los hitos más significativos, el jurado ha tenido en cuenta la recuperación de fuentes y lavaderos, y, sobre todo, la rehabilitación integral del casco antiguo, anteriormente degradado, «que hoy luce renovado con materiales y técnicas tradicionales, conservando la esencia arquitectónica del municipio».

El objetivo de este premio es promover y apoyar la recuperación, la mejora y el mantenimiento de los pueblos de Cantabria, en el marco de la defensa de los valores tradicionales, del entorno natural y ecológico, del patrimonio histórico, cultural y artístico, y de la calidad de vida de los ciudadanos.