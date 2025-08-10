El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Media docena de autocaravanas aparcadas en fila en la Braña del Mozucu de Udías. Javier Rosendo

La Braña del Mozucu, en Udías, de merendero a camping ilegal

El área recretiva es empleada como aparcamiento y zona de acampada de vehículos de gran tonelaje, lo que genera un «impacto muy negativo»

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:45

Son las 10.35 de la mañana y los árboles riegan de sombras la Braña del Mozucu en Udías. Un hombre lee el periódico junto ... a su autocaravana y dos jóvenes beben café en un desayuno tardío sobre una de las mesas de piedra. Un perro se acerca y suena a trajín matinal, a tazas que chocan y ventanas que se abren. Habrá en torno a 15 vehículos, la mayoría autocaravanas y entre ellas alguna furgoneta camperizada. Al fondo, niños que corren con una libertad que se les hace grande. La circulación en la carretera que 'roza' el terreno es incesante. Un coche y otro y otro y otro y otro sin parar –está de camino al bosque de las secuoyas–. Es lo único que mancha el silencio. Por lo demás, todo parece estar bien, solo que no lo está. Nada de esto debería hacerse aquí, en este lugar. La Braña del Mozucu es un área recreativa o merendero –de más de 8.000 metros cuadrados– destinada al disfrute de las personas, «pero no es, desde luego, un aparcamiento de autocaravanas y furgonetas». El jefe de la Comarca 13 de la Dirección General de Montes, Severiano Arenal, se mata con la razón y está perceptiblemente harto. Tanto, que igual deja de limpiar el monte, «porque la gente se lleva por delante las ramas de los árboles con los vehículos, rompe quimas, deja basura y hace sus necesidades». Es decir, la estampa idílica de un primer vistazo que torna en «cloaca» si uno entra a profundizar. El deterioro es tal que el terreno más transitado ya no es verde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  2. 2

    Villalibre, nuevo delantero del Racing
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4

    Ciao, pretemporada
  5. 5

    El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad
  6. 6

    Siete personas mueren en las playas de Cantabria en lo que va de verano
  7. 7

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega
  8. 8

    Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte
  9. 9 En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia
  10. 10

    Cantabria agranda su privilegio como la comunidad mejor financiada del país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Braña del Mozucu, en Udías, de merendero a camping ilegal

La Braña del Mozucu, en Udías, de merendero a camping ilegal