La Braña del Mozucu, en Udías, de merendero a camping ilegal El área recretiva es empleada como aparcamiento y zona de acampada de vehículos de gran tonelaje, lo que genera un «impacto muy negativo»

Son las 10.35 de la mañana y los árboles riegan de sombras la Braña del Mozucu en Udías. Un hombre lee el periódico junto ... a su autocaravana y dos jóvenes beben café en un desayuno tardío sobre una de las mesas de piedra. Un perro se acerca y suena a trajín matinal, a tazas que chocan y ventanas que se abren. Habrá en torno a 15 vehículos, la mayoría autocaravanas y entre ellas alguna furgoneta camperizada. Al fondo, niños que corren con una libertad que se les hace grande. La circulación en la carretera que 'roza' el terreno es incesante. Un coche y otro y otro y otro y otro sin parar –está de camino al bosque de las secuoyas–. Es lo único que mancha el silencio. Por lo demás, todo parece estar bien, solo que no lo está. Nada de esto debería hacerse aquí, en este lugar. La Braña del Mozucu es un área recreativa o merendero –de más de 8.000 metros cuadrados– destinada al disfrute de las personas, «pero no es, desde luego, un aparcamiento de autocaravanas y furgonetas». El jefe de la Comarca 13 de la Dirección General de Montes, Severiano Arenal, se mata con la razón y está perceptiblemente harto. Tanto, que igual deja de limpiar el monte, «porque la gente se lleva por delante las ramas de los árboles con los vehículos, rompe quimas, deja basura y hace sus necesidades». Es decir, la estampa idílica de un primer vistazo que torna en «cloaca» si uno entra a profundizar. El deterioro es tal que el terreno más transitado ya no es verde.

El alcalde anuncia que se instalará un gálibo para que tan solo puedan acceder al recinto vehículos normales Y como son vehículos de gran tonelaje los que aparcan, las ruedas se hunden en el suelo.Hay dos contenedores cubiertos por una estructura de madera, pero uno de ellos está destrozado y hay tablones por el suelo. No existe un control, ni señales que indiquen nada y el enclave se encuentra en la carretera que une Cabezón de la Sal y Comillas, la misma que lleva al bosque de las secuoyas. ¿Y por qué no se multa a los campistas? Muy fácil,«porque no es parque natural y no existe una regulación sobre las autocaravanas», recuerda el agente de Montes. Los recovecos de lo alegal. «Además del impacto sobre el medio ambiente, existe un problema de insalubridad y los operarios que acuden a limpiar se encuentran de todo». La solución pasaría, en parte, «por colocar un gálibo para que estos vehículos no puedan entrar». Una opción que, asegura Severiano, ya se ha planteado en más ocasiones. Igual que la posibilidad «de acometer una reforma integral y dejarlo como lo que es, una braña, una zona de recreo donde la gente pueda venir a tomar la tortilla de patata, dar un paseo e incluso acercarse andando a las secuoyas, pero no esto». No un hotel de autocaravanas. La actuación, dice Severiano, «le correspondería al Ayuntamiento, pero hasta el momento no se ha hecho nada y es realmente desagradable lo que pasa todos los veranos». La Braña del Mozucu es además el lugar en el que el 8 de septiembre se celebran las fiestas del Mozucu en Udías y Ruiloba y el enclave se convierte en un punto de encuentro para los vecinos, que acuden en masa a comer, a bailar y a celebrar lo regional. El alcalde de Udías, Fernando Fernández, espera solucionar el problema antes de la fiesta popular.Al menos así lo expresó al ser preguntado sobre este asunto. «Hemos encargado un proyecto para colocar un gálibo y que tan solo puedan acceder vehículos de tamaño normal». «Entiendo que no haya aparcamientos suficientes, pero este no es un lugar para este tipo de uso», explicó. Queda menos de un mes para el Mozucu.

