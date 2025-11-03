El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Obras que se hicieron hace algunos años en El Concejero por el mal estado de sus calles. Javier Rosendo

Cabezón remata el cambio de imagen de El Concejero y remodelará su plaza

El equipo de gobierno PRC-PSOE ha aprobado la nueva fase de las obras para culminar la transformación del popular barrio, donde residen un millar de vecinos

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

La urbanización El Concejero de Cabezón de la Sal experimentará un nuevo cambio -y van tres- tras la ejecución de la tercera fase del proyecto ... de rehabilitación que puso en marcha el Ayuntamiento hace más de cinco años, con el que pretende mejorar la operatividad, la seguridad y la estética del barrio. El equipo de gobierno PRC-PSOE aprobó esta tercera intervención en el último pleno celebrado en la localidad. En esta ocasión, la obra asciende a 485.000 euros, que serán sufragados en gran parte por la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria -el Ayuntamiento pondrá tan solo 110.000 euros del total-, y se centrará sobre todo en la plaza donde se ubica el parque infantil, en el epicentro de la urbanización.

