Vera López: «Charles Chaplin era un gran payaso» Vera López / Javier Rosendo La cuentacuentos Vera López explica que «para contar bien un cuento es necesario poner mucho corazón y tener mucha calma» LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Sábado, 4 mayo 2019, 16:29

Vera López es capaz de combinar los gestos de su rostro hasta crear tantas expresiones distintas como uno pueda imaginarse. Es natural, abierta, contemporánea, como el teatro que practica. Y está en constante movimiento improvisado, aunque asegura que no sabe improvisar.

-Se formó en la escuela de teatro físico de Bruselas. ¿En qué consiste este tipo de teatro?

-Se trata de aprender a través de la expresión corporal. Trabajamos cómo se mueve la luz, los colores, los animales y los elementos. Es una metodología del francés Jacques Lecoq, uno de los pedagogos que más ha influido en el teatro contemporáneo, que llegó a la conclusión de que para interpretar era necesario implicar al cuerpo, lo que no quiere decir que no haya texto. El mimo, la comedia del arte, el melodrama o la tragedia son ejemplos de teatro físico. Charles Chaplin lo hacía.

-¿Por qué decidió marcharse a Bruselas a estudiar?

-Porque estaba viviendo en la Coruña y aprendiendo con un profesor que daba este tipo de teatro. Me interesaba más que limitarme a reproducir un texto y preferí irme a Bruselas en vez de a otras ciudades como Madrid o Barcelona.

-Es cuentacuentos

-Sí, también he hecho títeres y me gustaría mucho hacer 'clown', es decir, de payaso, porque es lo más difícil dentro de este mundo.

-¿Por qué?

-Porque puedes crearte un personaje o buscar en el niño que llevas dentro y esperar que te salga bien. Parece sencillo, pero una cosa es lograr que alguien se ría una vez y otra muy distinta hacer lo mismo varias veces y que en todas las ocasiones resulte gracioso. Eso requiere mucha preparación y es un mundo con muchas posibilidades. Es necesario saber teatro y también es una cuestión de presencia y de energía. Hay que trabajar las técnicas y las miradas, superarlo si te da vergüenza y expresar continuamente lo que sientes. No es sencillo. Chaplin era un gran payaso.

-Y sin embargo se menosprecia la figura del payaso.

-Sí, por eso lo decimos en inglés, 'clown', porque parece que es mejor. Pero cualquiera no es capaz de hacerlo, aunque haya gente a la que le resulte más fácil. A mí me parece más complicado que hacer un espectáculo de cuentacuentos, por ejemplo. Y eso que contar un cuento no es sencillo, pero sigues una línea.

-¿Cómo se cuenta bien un cuento?

-Con mucho corazón y mucha calma. Se trata de vivirlo y de lograr que lo sienta el que lo está escuchando.

-¿Hay un cuento diferente para cada tipo de público?

-Ahora hay cuentos por edades, pero yo a mi hija de tres años le cuento historias para niños más mayores. También hay cuentos para adultos y es que hay personas que piensan que este arte es solo para los pequeños, lo que es una tontería.

-¿Tiene mucha importancia el lenguaje no verbal en su trabajo?

-Yo creo que sí, porque me resultaría muy difícil estar contando un cuento y no moverme. Me gusta que haya siempre algo visual, aunque solo sea mimo, e itento teatralizar las historias. Pero eso depende de cada uno. Conozco a un cuentacuentos que es capaz de transmitir mucho con la expresión sin necesidad de moverse apenas.

-¿Qué opina de que una escuela de Barcelona haya decidido retirar 'Caperucita Roja' por considerarlo machista?

-Me parece una idiotez. Creo que se han puesto bastante puntillosos con el tema y que no tiene ni pies ni cabeza. Son cuentos que toda la vida nos han contado. Ayer volví a ver la película de Mery Poppins y me di cuenta de que el niño llevaba el caballito azul y la niña rosa, pero la maravilla de la historia radica en otros aspectos. Se están sacando las cosas de quicio. El mundo de las historias y de los libros es maravilloso, es echar a volar la imaginación, adquirir conocimientos y cultura.

-¿El público infantil es más exigente que el adulto?

-No. Yo creo que las personas adultas son más exigentes y tienen una serie de ideas preconcebidas.

-¿Es una profesión dura la suya?

-Yo hago lo que me gusta y realmente necesito hacerlo, pero todavía no vivo de ello. El teatro siempre ha estado en crisis y mal atendido, pero a mí me sale de dentro.