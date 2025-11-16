El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Algunos de los participantes en la campaña de limpieza de la costa de San Vicente. V. Cortabitarte

El Club de Remo Barquereño limpió la costa de San Vicente

Los voluntarios recogieron gran cantidad de basura en el entorno del Faro Punta de la Silla

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:45

El entorno del Faro Punta de la Silla de San Vicente junto a parte de la costa que le rodea se encuentra desde el sábado mucho más limpio gracias a la jornada solidaria de cuidado de concienciación ambiental desarrollada por el Club de Remo Barquereño en el que han participado la mayor parte de sus integrantes, niños y mayores, a los que se sumaron otros voluntarios.

Gracias a su actuación a lo largo de la mañana del sábado, se han recogido veinte grandes bolsas de basura, como latas de bebida, plásticos de todo tipo, paquetes de tabaco, colillas e incluso ruedas abandonadas, entre otras muchas cosas, todo ello en un espacio de gran valor ambiental y paisajístico que, desgraciadamente, muchos no respetan.

Bajo el lema «Porque amar el mar también significa protegerlo», los participantes mostraron su satisfacción y orgullo por la labor realizada para cuidar lo que, según señalan, más quieren, «nuestra villa marinera de San Vicente.

Te puede interesar

