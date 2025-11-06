Comillas anuncia un plan para urbanizar ocho viales en el centro de la localidad La actuación se acometerá con cargo a una subvención de la Consejería de Fomento de 225.000 euros del Plan de Inversiones Municipales y no está previsto comenzar antes de la primavera de 2026

Lucía Alcolea Santander Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:38

Las calles San Jerónimo, Las Infantas, Paseo Garelly, Paseo de Estrada, Paseo de Rovacías, Calleja de las Ánimas y los barrios El Perujo y Trasvía. Todas ellas se verán afectadas por el plan de mejora de viales que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Comillas con arreglo a una subvención de la Consejería de Fomento de 225.000 euros del Plan de Inversiones Municipales 2025-2029. Según han informado desde el Consistorio, «la idea es recibir el dinero «de forma fraccionada en cuatro anualidades«, de manera que en 2026, cuando está previsto que comiencen las obras, se recibirán 60.000 euros; 67.500 euros en 2027, 56.250 euros en 2028 y 41.250 euros en 2029. El Consistorio aportará 56.000 euros más para completar el proyecto y la idea es comenzar a mediados del próximo año, «una vez superados los trámites administrativos«.

La alcaldesa Teresa Noceda ha señalado que esta «es una actuación muy necesaria, que permitirá mejorar el estado del firme en varias zonas». A la vez, «los trabajos suponen no suponen tan solo una mejora estética, sino que también se actuará para hacer más seguros y accesibles estos tramos, dos aspectos clave para el equipo de gobierno».

Noceda ha agradecido al Ejecutivo regional la puesta en marcha de esta línea de ayudas y ha subrayado que «es fundamental» que los municipios, especialmente los de menor tamaño, cuenten con herramientas «como este Plan de Inversiones Municipales que permiten seguir mejorando los servicios públicos y la calidad de vida de vecinos y vecinas».