Dos personas en uno de los bancos de la zona de los pinares, junto a la playa de Comillas. Javier Rosendo

Comillas cambia el plan del litoral y conserva la zona verde que iba a ser aparcamiento

El Ayuntamiento asegura ahora que instalará un tanque de tormentas y los conservacionistas se concentrarán el sábado contra el proyecto

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:35

Al final, por una u otra razón, el Ayuntamiento de Comillas ha tenido que dar marcha atrás en varias de las iniciativas que planteó en ... un principio dentro del Plan de Sostenibilidad Turística. Primero renunció a la rehabilitación de Fuente Real, una decisión que estuvo precedida de una fuerte presión vecinal, y ahora cambia uno de los aspectos más polémicos del plan con el que proyecta reformar el entorno de la playa, la afectación a la zona de los pinares, que no se dará tal y como se planteó en un principio y no conllevará la eliminación de árboles. Así lo explicó ayer al menos la alcaldesa de la villa, Teresa Noceda.

