Comillas cambia el plan del litoral y conserva la zona verde que iba a ser aparcamiento

Al final, por una u otra razón, el Ayuntamiento de Comillas ha tenido que dar marcha atrás en varias de las iniciativas que planteó en ... un principio dentro del Plan de Sostenibilidad Turística. Primero renunció a la rehabilitación de Fuente Real, una decisión que estuvo precedida de una fuerte presión vecinal, y ahora cambia uno de los aspectos más polémicos del plan con el que proyecta reformar el entorno de la playa, la afectación a la zona de los pinares, que no se dará tal y como se planteó en un principio y no conllevará la eliminación de árboles. Así lo explicó ayer al menos la alcaldesa de la villa, Teresa Noceda.

Para entender el asunto es necesario recordar que el Consistorio aprovecha parte de los fondos europeos que sufragan estos planes para realizar un cambio profundo en la fisonomía del aparcamiento de la playa. Entre otras medidas, una de ellas implicaba sacrificar una parte –no la totalidad– de la zona verde que circunda el este del arenal, un área conocida como los pinares con un fuerte carácter identitario en la villa modernista. En su lugar, crearía unas doce plazas de aparcamiento. Paralelamente, eliminaba unos setenta estacionamientos en el parking principal.

La propuesta encendió de nuevo las alarmas entre los sectores conservacionistas, que presentaron alegaciones contra esta y algunas otras iniciativas integradas en el proyecto, como el planteamiento para modificar el paseo marítimo o la iluminación del arenal con «farolas de autopista». Actuaciones éstas que, tal y como defienden desde la Asociación Comillas Naturaleza y Patrimonio, «no encajan en los criterios de transición verde que exige el Plan de Sostenibilidad». Así las cosas, los colectivos decidieron convocar una concentración –o mesa informativa– que tendrá lugar el próximo sábado, día 23, a las 12.00 horas en la zona de los pinares y cuyo fin será «informar a los asistentes sobre el proyecto que quiere ejecutar el Ayuntamiento en el frente litoral».

Paralelamente a la convocatoria, el equipo de gobierno (PRC-PSOE) lanzó esta semana un comunicado en el que informaba de los cambios introducidos en el proyecto y la no intervención en la zona de los pinares. En su lugar, «instalaremos un tanque de tormentas», confirmó ayer la alcaldesa. Noceda justifica la decisión en un informe de la Dirección General de Obras Hidráulicas «que nos obliga a implantar un tanque de tormentas con el fin de evitar las inundaciones que se producen cuando hay fuertes lluvias».

Así, la regidora concretó que para integrar la nueva infraestructura en los planes previstos, «llevaremos a cabo una intervención de mejora y rehabilitación paisajística, que no contempla la tala de ejemplares ni alteraciones agresivas en el entorno marítimo», es decir, en los pinares. El Consistorio habló de «actuación respetuosa» y aseguró que las labores se centrarán en «la zona de los contenedores –ubicados junto al área verde–, que serán integrados en el paisaje con una estructura discreta y salubre, con conexión al saneamiento e hidrante para su correcta limpieza y baldeo». Pero nada de acotar la zona de los pinos ni de talar árboles. Con todo, desde la asociación se reafirmaron ayer en su intención de concentrarse este sábado, «porque consideramos que el mencionado tanque es otro sin sentido que no aportará solución alguna a los problemas de escorrentía».