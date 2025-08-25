Comillas celebra Día del Indiano con espectáculos, talleres, pasacalles y mercado La villa mira hacia su pasado con una nutrida programación para este viernes y sábado con el tradicional pasacalles teatralizado por su calles como pistoletazo de salida

Una pareja ataviada con trajes de época en el Día del Indiano en Comilla del año pasado.

A.G Santander Lunes, 25 de agosto 2025, 17:36

Este fin de semana, Comillas vuelve a recuperar su pasado con la sexta edición del Día del Indiano con una programación bien nutrida para el viernes y sábado, 29 y 30 de agosto, en la que hay donde elegir: talleres, pasacalles, espectáculos, música y su ya tradiconal mercado colonial.

Los eventos comenzarán el viernes con un pasacalles temático teatralizado por las calles de la villa con los Reyes Alfonso XII y su esposa María Cristina como protagonistas. Justo después será el acto de inauguración oficial del Día del Indiano en la Iglesia Parroquial. Como broche final, lel coro local Brumas Norteñas ofrecerá un recital de habaneras y el grupo Cubano Ajiaco pondrá ritmos afrocaribeños con un concierto en directo en la plaza del Corro Campíos.

El sábado 30, abrirá sus puertas el Mercado Colonial, desde las 12.00 horas, que ya se ha convertido en uno de los grandes atractivos del evento con 'La Gauditeca', un espacio de taller de juegos y juguetes del siglo XIX gestionado por El Capricho de Gaudí.

A lo largo del día también habrá animación de calles, personajes de época, espectáculos de danza, talleres de baile latino y música en vivo, así como degustaciones en las paradas indianas y una fiesta latina por la noche con el grupo Havana 537.

La cita también acoge el ciclo de conferencias 'Indianos y jándalos de Cantabria: Historia de una emigración de ida y vuelta hacia América y Andalucía' coordinada por Miguel Ángel Aramburu-Higuera Zabala, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Cantabria (UC). Las charlas comenzarán este lunes y martes en el Centro Cultural El Espolón, al igual que la exposición 'Comillas se viste de época', con trajes de moda histórica diseñados por Vera Simons, que puede visitarse desde el pasado 21 de agosto en la galería acristalada del antiguo ayuntamiento.

La organización del evento corre a cargo del Ayuntamiento de Comillas y la Asociación de Indianos, con el patrocinio del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y la colaboración de distintas entidades culturales y empresariales del municipio.