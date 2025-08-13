El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

A la derecha, el pequeño edificio que el Ayuntamiento proyecta demoler en la plaza de 'El Potro'. Javier Rosendo

Comillas firma un convenio urbanístico sobre la plaza de 'El Potro' y el PP lo tilda de «trato de favor»

El conflicto radica en las cesiones que hace el Consistorio a un particular y en la demolición del antiguo almacén de herrajes

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:17

El equipo de gobierno (PRC-PSOE) en el Ayuntamiento de Comillas ha aprobado en pleno una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ... poder llevar a cabo la reurbanización de la histórica plaza de 'El Potro', una actuación largamente demandada que se ha venido demorando en el tiempo. Hasta ahí todo bien. El problema es que el plan incluye la demolición de un pequeño edificio ubicado en la plaza objeto de reforma, un extremo que ha enfrentado al equipo de gobierno con la oposición (PP).

