Fachada de las antiguas escuelas de Terán, que se encuentran en estado de ruina. Javier Rosendo

La compra de las antiguas escuelas de Terán se frustra y Cabuérniga devuelve la subvención

El Ayuntamiento reintegra a Patrimonio los 150.000 euros destinados a adecuar el edificio en ruinas porque no logra llegar a un acuerdo con sus propietarios

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:19

Las antiguas escuelas de Terán, en Cabuérniga, han vuelto a la casilla de salida. El Ayuntamiento, al que la Dirección General de Cultura y Patrimonio ... había consignado una subvención de 150.000 euros para comenzar su rehabilitación, ha tenido que devolver el dinero ante la falta de acuerdo con los propietarios para adquirir el inmueble, abandonado y en ruina por la inacción de los titulares desde hace cuarenta años. A pesar de que está protegido –tiene la declaración de Bien de Interés Local– y encajado en pleno Conjunto Histórico Artístico.

