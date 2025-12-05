La compra de las antiguas escuelas de Terán se frustra y Cabuérniga devuelve la subvención

Las antiguas escuelas de Terán, en Cabuérniga, han vuelto a la casilla de salida. El Ayuntamiento, al que la Dirección General de Cultura y Patrimonio ... había consignado una subvención de 150.000 euros para comenzar su rehabilitación, ha tenido que devolver el dinero ante la falta de acuerdo con los propietarios para adquirir el inmueble, abandonado y en ruina por la inacción de los titulares desde hace cuarenta años. A pesar de que está protegido –tiene la declaración de Bien de Interés Local– y encajado en pleno Conjunto Histórico Artístico.

Lo sucedido frustra el primer intento realista de salvar el inmueble que casi llega a materializarse y obliga ahora al Consistorio a volver a empezar. Aunque son varios los factores que han influido, la alcaldesa, Rosa Fernández (PP), apunta directamente a una circunstancia que ha emborronado el proceso: el fallecimiento hace unos meses del propietario del conjunto, después de lo cual el principal interlocutor con el que se había apalabrado la compra del inmueble –con 100.000 euros de aportación municipal mediante– «cortó la comunicación». Tampoco, según la regidora, «se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento el resto de herederos». Lo que sí han hecho, comenta en tono elevado, «es poner a la venta las antiguas escuelas en un portal inmobiliario por 130.000 euros», un dinero que el «Consistorio no tiene ni está dispuesto a pagar».

Así las cosas y como de todo esto se empezó a hablar hace un año y por el momento lo único que ha cambiado es 'nada', la asociación La Castañera de Terán, colectivo que lleva años luchando por salvaguardar el conjunto patrimonial, ha remitido un escrito a la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria para que «expropie» las antiguas escuelas y proceda a su rehabilitación, «como han hecho con el Lazareto de Abaño en San Vicente de la Barquera».

Amenaza de «colapso total»

En el documento, los firmantes realizan un repaso cronológico de lo sucedido desde que el Ayuntamiento de Cabuérniga vendiese el inmueble a este particular en el año 1986, y recuerdan que esta cuestión ha pasado por la Fiscalía, el Parlamento de Cantabria, la Asociación Hispania Nostra –incluyó el edificio en la Lista Roja de Patrimonio– y demás entidades públicas, privadas y culturales, pero a día de hoy la situación sigue siendo la misma: «El deterioro de un bien que amenaza con el colapso total».

«Se ha vuelto al principio», lamenta Fernández, «con lo que costó llegar hasta aquí». ¿Y qué hacer? Esperar a que finalice el año y si los propietarios siguen sin decir nada, «hablaremos con Cultura y Patrimonio para emprender alguna acción». Es decir, lo mismo que llevan haciendo cuarenta años. En todo este tiempo, los propietarios han solicitado más de una licencia municipal con la intención de reparar el tejado, que amenaza con venirse abajo, pero, según la asociación La Castañera, «no se ha ejecutado arreglo alguno» en un lugar que podría ser, afirman, «centro dinamizador de esta zona».