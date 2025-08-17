El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La científica Silvia Vega Rubín de Celis y su marido,Samuel Peña-Llopis, en el laboratorio de Essen (Alemania). DM

Silvia Vega Rubín de Celis

Científica especializada en autofagia en el cáncer
«Creo en la meritocracia: soy de un pueblo perdido de Cantabria e investigo el cáncer»

Natural de Villanueva de la Peña, ha descubierto una vía para combatir algunos de los tumores más agresivos en el Hospital Universitario de Essen (Alemania), donde investiga con su marido

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:39

s. La científica Silvia Vega Rubín de Celis, natural de Villanueva de la Peña (Mazcuerras), ha participado en una esperanzadora investigación en Alemania (Hospital Universitario ... Essen) que ha desarrollado una prueba que puede detectar tumores en estadios iniciales. Alumna del colegio Malacoria de Ibio y del IES Valle del Saja de Cabezón de la Sal, se licenció en Biología y Bioquímica por la Universidad de Navarra para después iniciar una carrera a nivel internacional que le llevó a trabajar en Estados Unidos en el laboratorio del premio Nobel de Medicina William Kaelin. Ahora, explica cómo los resultados de su investigación pueden contribuir a tratar de forma dirigida algunos de los cánceres más agresivos.

