El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ermita del Cintul, en Mazcuerras, con la espadaña recién restaurada por un grupo de voluntarios. DM

Cultura repondrá la cubierta de la ermita del Cintul en Mazcuerras tras su restauración

La estructura ha sido consolidada por voluntarios gracias a donaciones. Ahora se realizará la segunda fase, que se espera esté finalizada en noviembre

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:04

La ermita del Cintul en Mazcuerras no es exactamente una iglesia más; el monumento que encaja en la transición entre el siglo XIV y el ... XV es pequeño, «conserva alguna ventana germinada con dos arcos en una sola pieza y la bóveda del altar es entera de piedra, algo inusual en Cantabria». Se cree que alrededor de esta joya del Románico hubo en su día una ferrería e incluso un poblado, pero tan solo el templo queda en pié. Se sostiene gracias al trabajo de un grupo de voluntarios que el año pasado puso en marcha un proyecto de micromecenazgo para sufragar una primera parte de las obras con las que revertir el futuro trágico que vaticinaba el mal estado de la construcción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  2. 2

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  3. 3

    El Grupo Pejino gana por partida doble la Batalla de Flores 2025
  4. 4

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  5. 5

    Cantabria disfrutará de la última luna roja del año
  6. 6

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed
  7. 7

    Flores y más flores
  8. 8

    Bronca entre Silva y la portavoz de Comisiones Obreras tras la última reunión fallida en Educación
  9. 9 El «deterioro» de la terraza del Rhin obliga a reducir el aforo permitido para ver los fuegos esta noche
  10. 10 Gerardo, un hombre generoso, un romántico de la amistad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cultura repondrá la cubierta de la ermita del Cintul en Mazcuerras tras su restauración

Cultura repondrá la cubierta de la ermita del Cintul en Mazcuerras tras su restauración