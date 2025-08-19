El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Compañía Ibérica de Danza

La danza será protagonista en Colombres durante dos semanas

Figuras del arte acudirán al Festival Iberoamericano Ribadedeva en Danza, que vuelve con una variada oferta cultural

Sara Torre

Sara Torre

Colombres

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

El Festival Iberoamericano Ribadedeva en Danza (FIBRED) vuelve hoy a Colombres con una programación vibrante que celebra la diversidad, el diálogo y las raíces compartidas ... entre Iberoamérica y España, a través de la música. Durante catorce días, el municipio asturiano acogerá espectáculos, conciertos, talleres, ensayos abiertos, encuentros artísticos y actividades con un fuerte componente social y pedagógico. Entre la programación, vuelve a destacar el 'Encuentro con los Maestros', en el que jóvenes artistas trabajarán en residencia junto a grandes figuras del arte escénico.

