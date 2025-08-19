La danza será protagonista en Colombres durante dos semanas

El Festival Iberoamericano Ribadedeva en Danza (FIBRED) vuelve hoy a Colombres con una programación vibrante que celebra la diversidad, el diálogo y las raíces compartidas ... entre Iberoamérica y España, a través de la música. Durante catorce días, el municipio asturiano acogerá espectáculos, conciertos, talleres, ensayos abiertos, encuentros artísticos y actividades con un fuerte componente social y pedagógico. Entre la programación, vuelve a destacar el 'Encuentro con los Maestros', en el que jóvenes artistas trabajarán en residencia junto a grandes figuras del arte escénico.

La creación colectiva para 2025 lleva por título 'La Media Vuelta', un espectáculo que une la música iberoamericana con la danza española, la danza contemporánea y el flamenco bajo la dirección escénica de Maribel Gallardo y Currillo Franco, con coreografías originales de Lucía Campillo, Manuel Segovia, Alejandro Lara, Estrella García y Laura Fúnez. Además, entre los artistas invitados, destacan el cantaor Paco del Pozo y el musicólogo Faustino Núñez, quien ofrecerá la conferencia 'América en el Flamenco'. La programación incluirá también el espectáculo 'Picasso en Danza', de la Compañía Ibérica de Danza y saldrá a las calles una versión de 'Muller Nova', de Cristina Cazorla en la plaza de Colombres.

Aún hay más. Esta edición contará con la visita de Natalia Moskalenko, presidenta de la Asociación Cultural Contra Balas, que acompañará a tres jóvenes artistas ucranianas invitadas al encuentro. Ofrecerán la conferencia 'El desarrollo del arte en tiempos de guerra', una reflexión sobre la creación en contextos de conflicto. En este sentido, en lo que respecta a la vertiente solidaria, este año el concierto inaugural se celebrará a beneficio del organismo Unrwa España, en apoyo a su labor humanitaria en Gaza.

El evento fue presentado ayer en la Casa de Piedra de Colombres con la presencia de la directora del festival, María Herrera, el director de la compañía Ibérica Danza y Premio Nacional de Danza a la Creación, Manuel Segovia; la directora del CPM Teresa Berzanga de Madrid, Manuela Herrera, y la maestra y artista local Mercedes Álvarez, participante en la obra España en la Maleta, que se exhibirá el 22 de agosto en el Teatro Jovellanos de Gijón. En la presentación también estuvo presente la música ucraniana Yosafata Syrotych, invitada al encuentro con los maestros, así como la fotógrafa y comunicadora Paula García, autora de la muestra que se ofrece en la sala de exposiciones de la Casa de Piedra, 'Mujeres en Danza'. La concejala de Cultura, Sara Gil, agradeció a los presentes su trabajo y auguró un largo futuro para el festival, que se convertirá en el «reflejo de una sociedad que apuesta por el arte, la cultura y la colaboración para el desarrollo en un entorno rural, fuera de los grandes auditorios y teatros de ciudades».