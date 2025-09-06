El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

David Ceballos a punto de conseguir la bandera que le dio el triunfo en la presente edición. José García

David Ceballos vuelve a vecer en el concurso de cucañas de San Vicente

A sus 40 años anuncia su retirada después de haber logrado triunfos desde los 14 años que comenzó a participar

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:18

Las cucañas es uno de los actos tradicionales de las fiestas patronales de La Barquera y el Mozucu que durante estos días se están celebrando en San Vicente, en el que los jóvenes barquereños, y cada vez más turistas, muestran su habilidad para recorrer el tronco de un árbol engrasado, situado sobre el mar, para capturar una bandera situada en su extremo.

Una treintena de participantes se enfrentaron a este reto, seguido desde el puerto por numeroso público, que una vez más fue ganado por David Ceballos Amutio, que recién cumplidos los 40 años y tras venir participando desde los 14, habiendo conseguido premios en casi todas las ediciones, ha anunciado su retirada. Lo hace a lo grande con un nuevo triunfo, llevándose el trofeo de ganador y 250 euros.

El segundo premio fue para Rober Ruiz Esquinille, dotado con 150 euros y trofeo, consiguiendo la tercera bandera Iñigo Zabala Prieto, recibiendo el bronce con 125 euros.

