Expertos evalúan la estatua del Marqués de Comillas antes de la restauración

El Ayuntamiento de Comillas ha adjudicado a un equipo de expertos –Contextos de Arquitectura y Urbanismo SLU– la evaluación previa y el diseño detallado de ... restauración de la estatua del Marqués de Comillas, por un presupuesto de 65.400 euros y un plazo de ejecución de dos meses. El proyecto para rehabilitar el monumento ubicado en el Parque Güell y Martos, sometido a las inclemencias meteorológicas y por tanto, ciertamente deteriorado, fue 'encajado' en el Plan de Sostenibilidad Turística de la villa después de que el Ayuntamiento desistiese del plan original, que era «crear una escultura icónica en la senda costera de la Punta de la Moría». Una actuación, ésta última, valorada en nada menos que 460.000 euros –hablamos de la creación de un monumento–, que el Consistorio finalmente no llevará a cabo. No al menos con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística. En vez de eso, ha optado por mejorar la icónica estatua que mira al mar Cantábrico sobre los tejados de la villa modernista.

El cambio de criterio del equipo de gobierno (PRC-PSOE) ha sido cuestionado por los miembros de la Asociación Comillas Naturaleza y Patrimonio, que mantiene un frente abierto con el Ayuntamiento por la ejecución de varias de las actuaciones del citado plan turístico.

En esta ocasión, los conservacionistas critican que el Consistorio «haya cambiado de opinión sobre una de las líneas de actuación incorporadas en el plan», algo que supuestamente «es legalmente imposible». Al menos así «nos lo trasladaron cuando hubo problemas con la plaza de Fuente Real –la Administración Local acabó desistiendo del proyecto para reformar este espacio público por las discrepancias con Patrimonio–». «Les pedimos que modificasen el proyecto y nos dijeron que eso no era posible, pero vemos que ahora sí lo es, por lo que nos mintieron entonces», argumentan los conservacionistas, a pesar de lo cual admiten estar de acuerdo con la restauración de la estatua.

Además, desde el colectivo ponen en entredicho la intención de actuar en el espacio donde se ubica la estatua, una campa verde que es «patrimonio natural de la villa». También aluden a la falta de protección del monumento en cuestión, que no está catalogado como bien cultural a pesar de que es una obra del arquitecto Cristóbal Cascante, que llevó a cabo el artista Domènech i Montaner, y que más tarde fue sustituida por una réplica del escultor Frederic Marés. Con todo, «la escultura que sostiene la figura del Marqués –recuerdan– es también del arquitecto catalán y no constituye tampoco un bien a proteger». Una circunstancia que «permite al Ayuntamiento intervenir libremente sin que tenga que mediar informe alguno de Patrimonio». Sobre todo, recuerdan, «porque tampoco el Consistorio ha instado al Gobierno de Cantabria a proteger este bien».

A pesar de que no está catalogado, desde el Ayuntamiento insisten en que el objetivo a la hora de contratar una «oficina de proyecto» que permita intervenir de la forma más respetuosa «es la puesta en valor de la restauración» y del propio monumento, así como de los autores y de los personajes representados. La oficina, continúan fuentes municipales, «estará formada por profesionales senior con experiencia en el ámbito objeto del contrato, con una alta dedicación personal durante dos meses». A partir del diagnóstico que realicen los expertos contratados en esta primera fase, «se decidirá la intervención a realizar».

Otro caballo de batalla

Según consta además en la memoria justificativa del proyecto, «podrán plantearse acciones» en la campa donde se ubica la estatua, en relación con «elementos de iluminación y sus acometidas, así como en el acceso y entorno peatonal al propio monumento». Es éste aspecto otro caballo de batalla para los conservacionistas. «A esta asociación –defienden– le preocupa que el Ayuntamiento tenga previsto actuar en todo el parque, alterando la campa con 'caminitos', zonas de merendero o cualquier otro elemento que modifique su aspecto actual».

No hay que olvidar que la propia campa donde se alza la escultura del marqués Antonio López es empleada por vecinos y visitantes como espacio recreativo. Hay además en el recinto un parque infantil y es lugar de reunión de jóvenes que en ocasiones puntuales, como las fiestas locales, organizan botellón.