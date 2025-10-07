El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La estatua enmarcada en el mar Cantábrico sobre la villa comillana. Javier Rosendo

Expertos evalúan la estatua del Marqués de Comillas antes de la restauración

Los conservacionistas cuestionan que se vaya a intervenir en el entorno del parque y piden que se respete la imagen original

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:14

El Ayuntamiento de Comillas ha adjudicado a un equipo de expertos –Contextos de Arquitectura y Urbanismo SLU– la evaluación previa y el diseño detallado de ... restauración de la estatua del Marqués de Comillas, por un presupuesto de 65.400 euros y un plazo de ejecución de dos meses. El proyecto para rehabilitar el monumento ubicado en el Parque Güell y Martos, sometido a las inclemencias meteorológicas y por tanto, ciertamente deteriorado, fue 'encajado' en el Plan de Sostenibilidad Turística de la villa después de que el Ayuntamiento desistiese del plan original, que era «crear una escultura icónica en la senda costera de la Punta de la Moría». Una actuación, ésta última, valorada en nada menos que 460.000 euros –hablamos de la creación de un monumento–, que el Consistorio finalmente no llevará a cabo. No al menos con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística. En vez de eso, ha optado por mejorar la icónica estatua que mira al mar Cantábrico sobre los tejados de la villa modernista.

