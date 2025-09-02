El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Ayuntamiento instaló ayer los carteles para proteger el entorno del bosque de las secuoyas. Javier Rosendo

'Por favor, no abrazar': el llamamiento para proteger las secuoyas de Cabezón

Una campaña que quiere concienciar de la Asociación Rural Saja-Nansa con las administraciones local y regional no parece suficiente a todos

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:19

Saber cuál es el impacto que generamos en un medio natural puede ser decisivo a la hora de comportarnos. Si un turista cuenta con la ... información necesaria, «puede ser que se conciencie en el respeto y se disuada el mal uso de este espacio natural que venimos viendo últimamente». Así lo espera el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso (PRC), sobre la instalación que llevaron a cabo ayer en el bosque de las secuoyas. Un proyecto que expuso, nace debido a que «hay personas que abrazan, tocan y hace un uso indebido del parque natural».

