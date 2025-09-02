'Por favor, no abrazar': el llamamiento para proteger las secuoyas de Cabezón

Saber cuál es el impacto que generamos en un medio natural puede ser decisivo a la hora de comportarnos. Si un turista cuenta con la ... información necesaria, «puede ser que se conciencie en el respeto y se disuada el mal uso de este espacio natural que venimos viendo últimamente». Así lo espera el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso (PRC), sobre la instalación que llevaron a cabo ayer en el bosque de las secuoyas. Un proyecto que expuso, nace debido a que «hay personas que abrazan, tocan y hace un uso indebido del parque natural».

Para evitar el deterioro de este espacio, desde la Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa, con la colaboración del Gobierno regional y del Ayuntamiento, promovieron la instalación de los nueve carteles informativos que, desde ayer, forman parte del paisaje de la zona. Una iniciativa para «concienciar y proteger» el bosque de las secuoyas. «Contamos con la colaboración de un artista digital, Álvaro Iglesias Sánchez, que ha diseñado la cartelería que se va a instalar», planteó el alcalde. El proyecto, tal y como recoge la memoria de la Asociación, «pretende fomentar la práctica de hábitos saludables para cuidar el paisaje de la comarca y está financiado por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente». Porque, el fin de las acciones que se llevan a cabo en torno al bosque de las secuoyas está claro para todos los actores: «Permitir una mejor y óptima conservación del paisaje original».

El Ayuntamiento está a la espera de la publicación del proyecto para el itinerario guiado y la mejora del acceso

El incremento de visitantes en los últimos meses, años e, incluso, décadas, «ha generado una situación sobre la que, ahora, urge intervenir en el espacio». Por lo que los carteles son uno de los primeros pasos en una serie de acciones coordinadas para «proteger este bien natural».

La instalación de estas nueve piezas informativas no ha sido bien acogida por todo el mundo. El jefe de la Comarca 13 de Montes, Severiano Arenal, denunció que «la instalación de los carteles no garantiza el mantenimiento del parque». Es más, criticó, «las administraciones llenan todo de carteles, va a haber más que secuoyas, pero no actúan sobre la erosión de los árboles o el suelo del parque».

Y, es que, a pesar de la diferencia de opiniones, la instalación ya está completada. Una de las características del proyecto es que, además del impacto visual que debe tener la información sobre los visitantes, los materiales con los que se han creado también tienen esa «conciencia» sobre el medio natural: «Son de bajo impacto», lo que supone que la propia intervención también es de bajo impacto ambiental, «pero de alto valor simbólico», expone la memoria de la Asociación.

Más medidas

Esta no es la única acción que se va a llevar a cabo sobre el bosque de las secuoyas. Hay más proyectos que recogen opciones para evitar el deterioro generado por los turistas que lo visitan a diario. El regidor municipal recordó «estamos a la espera de que nos manden el proyecto que se anunció tras la última reunión con Desarrollo Rural». En el encuentro se dio a conocer la creación de un itinerario guiado y la mejora de la senda peatonal del parque. El equipo de gobierno está expectante, una vez reciban el proyecto, aseguró, «lo llevaremos a cabo». El itinerario guiado, «delimitará el paso de los visitantes y evitará, precisamente, los ejemplares más dañados para que no sean los de mayor concurrencia».