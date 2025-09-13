Fomento prevé dragar el puerto deportivo de San Vicente a finales de este mes

A finales de este mes de septiembre la Consejería de Fomento acometerá el dragado del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, tras finalizar ... los trabajos que en la actualidad la empresa adjudicataria de este servicio está acometiendo en el puerto de Santoña. Así se lo ha adelantado a El Diario Montañés la directora general de Aguas y Puertos de Cantabria, María Tejerina.

Esta previsión del Gobierno regional no era conocida por los responsables del Club Náutico de San Vicente, ni por los propietarios de las embarcaciones que utilizan la instalación, algunas de las cuales se están viendo afectadas por la falta de calado en algunos de los pantalanes. Esta situación se viene sufriendo desde el pasado año, pero se hace especialmente evidente con el paso del tiempo y, sobre todo, cuando coinciden bajamares de alto coeficiente.

Jaime Serrano, presidente del náutico barquereño, había hecho público recientemente su malestar por el estado «lamentable» en el que se encuentra la instalación y por la falta de información por parte de los responsables de Puertos de Cantabria a sus demandas. «Quedaron en que nos informarían sobre este dragado, pero a día de hoy, seguimos viendo cómo la arena se sigue acumulando».

Ese malestar se hizo más evidente entre los propietarios de los barcos deportivos al constatar cómo –a lo largo de la primavera– se ejecutó el dragado del puerto pesquero de San Vicente. Se retiraron los sedimentos en el canal de navegación, en la entrada al puerto y en la zona del muelle pesquero. Después la draga abandonó la zona.

El dragado en el puerto de San Vicente ha sido en los últimos años una prioridad para los responsables regionales de los puertos, al ser, por sus características, el que generalmente presenta mayores problemas para la operatividad de la flota. Por ello viene siendo habitual que todas las campañas de dragado comiencen en su ría.

Pero existe un hándicap: tan solo se permite dragar 20.000 metros cúbicos de sedimentos en cada campaña, por las limitaciones ambientales impuestas por la Demarcación de Costas al afectar a un área protegida por el Parque Natural de Oyambre.

Ese volumen siempre ha sido insuficiente para la Cofradía de Pescadores, motivo por el que han reclamando en los últimos años que se incrementara. No ha podido hacerse porque, al parecer, esta operación necesitaría un informe de impacto ambiental. «Desconocemos si a día de hoy se está trabajando en ese trámite que al parecer resulta imprescindible. Pero, una vez más, pedimos que se haga lo que sea necesario para conseguir ese incremento del dragado que es imprescindible para la operatividad de las embarcaciones de mayor tamaño», ha reclamado el Patrón Mayor barquereño, Emilio Bustamante.