Fomento repara el argayo de la carretera de acceso a Tudanca

La Consejería de Fomento está ejecutando una actuación de emergencia para reparar el hundimiento que se produjo el pasado mes de junio en la carretera ... autonómica CA-861, por la que se accede al municipio de Tudanca y que ha permanecido cortada al tráfico. La actuación cuenta con una inversión de 130.611 euros y las labores se están ejecutando «a un ritmo frenético con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible». Con todo, los trabajos no finalizarán antes de la primera semana de septiembre.

La situación obliga a vecinos y visitantes a recorrer una pequeña carretera que comunica el pueblo de La Lastra con Tudanca, un municipio que es Conjunto Histórico Artístico y cuenta con atractivos como la Casona de José María de Cosío, en un entorno con un alto valor medioambiental, por lo que la afluencia turística en verano se incrementa de forma notable.

Los trabajos que está desarrollando la Consejería se centran en la estabilización del talud sobre el que se apoya la carretera, instalando un sistema de membrana flexible y red de cables, junto con bulones, para que pueda soportar y transferir en profundidad, a la zona estable del macizo rocoso, las cargas y tensiones necesarias para impedir el desprendimiento de rocas inestables del mismo.

Tras esta tarea en el talud, se procederá a restituir la plataforma de la carretera, para lo cual se ha optado por una solución formada por una estructura con una losa en voladizo, así como losas de transición en ambos extremos. Después, se llevará a cabo la reposición de las capas del firme y los sistemas de contención y elementos de drenaje.

El desprendimiento, que se produjo a lo largo de unos 10 metros del vial, con una profundidad de 1,5 metros, se debió a la conjunción de varios factores. Entre ellos, la fractura de la roca, con presencia de diaclasas y grietas, por donde el agua y las raíces de las distintas especies vegetales presentes en la zona actuaron a modo de cuña. Los cambios bruscos de temperatura, la humedad y la presencia de agua subterránea han contribuido a debilitar la roca.

El resultado de todo esto ha sido el derrumbe de parte del firme de la carretera y del sistema de contención de vehículos. Como consecuencia, se formó un talud sobre el que se apoya el resto de la carretera de forma inestable, muy meteorizado, lo que ha llevado a acometer la labor de urgencia que esperan, aporte una solución definitiva al problema de la carretera.