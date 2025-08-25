El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado actual de las obras de la carretera de Tudanca. V. C.

Fomento repara el argayo de la carretera de acceso a Tudanca

El vial se vio afectado por un desprendimiento que obligó a realizar una actuación de urgencia con una inversión de 130.611 euros

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

Tudanca

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

La Consejería de Fomento está ejecutando una actuación de emergencia para reparar el hundimiento que se produjo el pasado mes de junio en la carretera ... autonómica CA-861, por la que se accede al municipio de Tudanca y que ha permanecido cortada al tráfico. La actuación cuenta con una inversión de 130.611 euros y las labores se están ejecutando «a un ritmo frenético con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible». Con todo, los trabajos no finalizarán antes de la primera semana de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  2. 2

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  3. 3

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria
  4. 4

    Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5

    El legado italiano en la anchoa de Santoña
  6. 6

    Participantes de la fiesta ilegal comienzan a abandonar la cantera de Roiz
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8

    Participantes de la fiesta ilegal comienzan a abandonar la cantera de Roiz
  9. 9

    Donan su casa solariega para convertirla en el primer centro para personas con autismo
  10. 10

    La Virgen del Mar vibra con el Sonorama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fomento repara el argayo de la carretera de acceso a Tudanca

Fomento repara el argayo de la carretera de acceso a Tudanca