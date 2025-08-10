El Gobierno regional se personará frente al recurso del Defensor Pueblo para defender su gestión del lobo

El Gobierno de Cantabria va a solicitar su personación frente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo por la desprotección del lobo, « ... para defender los intereses de Cantabria, la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas y las competencias de la comunidad autónoma en materia de gestión del lobo».

Este fue uno de los dos anuncios que ha realizado esta mañana al presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante su intervención en el Día de Cantabria que se celebra en Cabezón de la Sal. «Vamos a estar muy vigilantes para que no haya vuelta atrás, y para que la nueva PAC no sume recortes y nuevas dificultades a un sector que es indispensable en esta tierra», ha afirmado la presidenta.

El segundo anuncio que ha realizado la presidenta tiene que ver con otro de los grandes problemas actuales motivados por las dificultades de acceso a la vivienda. Así, ha avanzado que la ley autonómica de Vivienda se someterá esta semana al informe de las secretarias generales y del Consejo Económico y Social, con el objetivo de aprobar el proyecto de ley en septiembre y remitirlo de inmediato al Parlamento. «Buscaremos y espero encontrar el amplio consenso que los cántabros demandan».

En el #DíadeCantabria reivindicamos una tierra abierta, hospitalaria y noble.



El Día de la Montaña rememora en Cabezón de la Sal sus orígenes, su historia compartida y su identidad, cultura y tradiciones, que la hacen única.



¡Feliz día a los cántabros y cántabras! pic.twitter.com/X3sPjYIdmf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 10, 2025

Al margen de estos anuncios, Buruaga ha defendido «una Cantabria con autonomía en España de iguales, unida, fuerte y solidaria». «Ese fue el compromiso que se adquirió en la aprobación de la constitución y del estatuto», ha afirmado, al tiempo que ha reiterado su firmeza: «No estamos dispuestos a dar ni un paso atrás».

Por eso, ha asegurado que no va a permitir que el Gobierno de España se desentienda de los cántabros y de sus obligaciones para satisfacer «solo a aquellos que les ofrecen los votos para seguir gobernando». «Cantabria no puede perder un solo euro de la financiación que hoy recibe (…) y no vamos a tolerar que se mercadee con el futuro de nuestros hijos», ha afirmado la presidenta, convencida de que «eso no es hacer país».

Felicidades a todos los cántabros.



Me uno a la celebración de vuestras tradiciones y costumbres y el orgullo de una tierra única. pic.twitter.com/xnuKNyqX0j — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 10, 2025

«Necesitamos que el Gobierno de España gobierne y gobernar es atender nuestras reivindicaciones. Es aportar soluciones a la falta de médicos, corregir la deficiente financiación de la dependencia y dejar de estrangular a nuestra industria electro-intensiva; es desbloquear la planificación de la red de transporte y distribución de energía eléctrica y los proyectos estratégicos como la ampliación de Aguayo, y es cumplir los compromisos adquiridos con esta tierra, acelerar las grandes obras pendientes en carreteras y autovías, y mejorar sus infraestructuras ferroviarias», ha reclamado Buruaga, que ha recordado que Cantabria es la única comunidad del norte de España sin un kilómetro de AVE y ha rechazado la falta de respuestas del Gobierno de España sobre la línea a Bilbao. «Cantabria no puede volver siete años después a la casilla de salida».

Brújula política del Gobierno

La presidenta de Cantabria ha hecho también balance de las políticas que se han puesto en marcha para dar «las luces largas» de una región que se encontraba «triste, apagada, casi resignada y sin ilusión» con «una administración sin ideas, cerrada al diálogo y vencida por las inercias», y pasar a ser la región que es hoy «dinámica y abierta».

En este sentido, ha reivindicado los «puntos cardinales» de su «brújula política», basados en «decir la verdad» y cumplir los compromisos con los ciudadanos; conformar un «gobierno unido como un bloque en torno a un proyecto de región guiado solo por el interés general –«la única urna que nos interesa»-, defender la estabilidad institucional «tantas veces asfixiada» con una «actitud serena, moderada y responsable con diálogo y unidad», y apostar por un desarrollo igualitario, cohesionado y vertebrado socialmente.

Bajo esa forma de gobernar, la presidenta ha recordó que el Ejecutivo ha centrado su acción en atraer inversión y, en ese marco, ha destacado el proyecto Altamira, «la mayor inversión empresarial de la historia de la comunidad». Además, ha recordado los pasos dados para revitalizar el tejido industrial, impulsando la inversión pública, y la soberanía energética con la industria del Hidrógeno verde, el desarrollo eólico y los proyectos de almacenamiento como la ampliación de Aguayo.

Entre los sectores claves de la economía cántabra se ha detenido en el turismo, donde ha defendido un modelo basado en la «sostenibilidad y la calidad» bajo «la racionalidad, el respeto y el equilibrio» y lejos del «fundamentalismo ideológico». «No podemos cerrar la puerta al éxito del verano ni al progreso para el conjunto de la sociedad de Cantabria», ha asegurado.

En políticas sociales, ha hablado del fortalecimiento de la educación pública, «con ratios de alumnos por aula nunca conocidos y la mayor plantilla docente de nuestra historia, entre las mejores retribuidas de este país»; «una sanidad pública a la cabeza de España», suscribiendo el pacto por la sanidad con los profesionales, «quienes mejor la conocen y más la cuidan», «reduciendo las listas y los tiempos de espera que heredamos en máximos históricos», y «haciendo frente, por primera vez, a la falta de médicos, con organización, incentivos y nuevos contratos», además de una política de inversión en infraestructuras tanto en atención primaria como especializada, con la nueva unidad de enfermedades raras, el programa de hospitalización pediátrica, los tratamientos de fertilidad y la protonterapia en Valdecilla», como elementos centrales.

También ha recordado las acciones de lucha contra la violencia machista y atención a las víctimas, con los centros puestos en marcha, el de crisis 24 horas y la casa para ofrecer protección inmediata y rehabilitación a estas mujeres y a sus hijos, y los esfuerzos para facilitar que las personas más vulnerables puedan recuperar su proyecto de vida, haciendo compatible temporalmente la percepción de la renta social básica con un empleo.