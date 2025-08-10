El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante su intervención en el Parque Conde de San Diego. Javier Rosendo

El Gobierno regional se personará frente al recurso del Defensor Pueblo para defender su gestión del lobo

La presidenta Buruaga anuncia en el Día de Cantabria la aprobación en septiembre del proyecto de ley autonómica de vivienda, que «esta semana se someterá al informe de las secretarias generales y del Consejo Económico y Social

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:32

El Gobierno de Cantabria va a solicitar su personación frente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo por la desprotección del lobo, « ... para defender los intereses de Cantabria, la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas y las competencias de la comunidad autónoma en materia de gestión del lobo».

