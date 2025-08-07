El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado en el que ha quedado el tractor tras el accidente. 112

Herido con politraumatismos graves tras sufrir un accidente en tractor y caer por una ladera

El hombre, vecino de Tudanca, fue rescatado por el helicóptero del Gobierno regional y después le trasladaron al hospital de Valdecilla

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:05

Un hombre, de 49 años y vecino de Tudanca, ha sufrido este jueves un accidente tras salirse con un tractor de la pista por la ... que circulaba y caer varios metros por un lareda. Como resultado, el herido fue trasladado por el equipo del helicóptero del Gobierno regional, con politraumatismos graves, al hospital de Valdecilla, en Santander.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  2. 2 Renfe pone en marcha dos nuevos trayectos entre Santander y Madrid, uno en cada sentido
  3. 3 El TUS pondrá buses lanzadera gratis hasta la Virgen del Mar para los conciertos de agosto
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  5. 5

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  6. 6 La Feria de Artesanía de Santander abre sus puertas hasta el 17 de agosto
  7. 7

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  8. 8 La patrona de los pasiegos está de 35 aniversario
  9. 9 Conmoción en Castro por la muerte de un niño de 12 años que cayó por un acantilado
  10. 10

    Una impresionante manta de algas invade las playas de Noja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Herido con politraumatismos graves tras sufrir un accidente en tractor y caer por una ladera

Herido con politraumatismos graves tras sufrir un accidente en tractor y caer por una ladera