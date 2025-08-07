Herido con politraumatismos graves tras sufrir un accidente en tractor y caer por una ladera

Un hombre, de 49 años y vecino de Tudanca, ha sufrido este jueves un accidente tras salirse con un tractor de la pista por la ... que circulaba y caer varios metros por un lareda. Como resultado, el herido fue trasladado por el equipo del helicóptero del Gobierno regional, con politraumatismos graves, al hospital de Valdecilla, en Santander.

El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso en torno a las 11.45 horas y movilizó al equipo del helicóptero, junto al 061 y bomberos del Parque de Valdaliga, además informar a la Guardia Civil. Los efectivos, junto a vecinos del pueblo, extrajeron al herido de debajo del tractor y una vez estabilizado se le porteó en camilla hasta la aeronave para ser izado con grúa.

Ampliar El equipo del helicóptero regional rescata al herido. 1112

Fue entonces cuando el helicóptero puso rumbo al aeropuerto Seve Ballesteros, y una vez en tierra, el hombre fue ya transferido por una ambulancia al hospital de Valdecilla, según informó el Ejecutivo cántabro.

Dos heridos por una colisión entre un coche y un camión

Por otro lado, también durante este jueves, dos personas resultaron heridas, «una leve y otra de mayor gravedad», tras el choque por alcance de un coche y un camión en la autovía A-67, a la altura de Lantueno (Reinosa).

Ampliar Estado en el que quedó el coche tras la colisión con el camión. 112

Los hechos tuvieron lugar en el punto kilómetrico 141 de esta carretera y, según indica el Centro de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, los heridos fueron trasladados en ambulancia al hospital para ser atendidos por personal facultativo. Los bomberos del Gobierno de Cantabria del parque de Reinosa también se movilizaron para participar en el dispositivo.