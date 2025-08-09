El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Goyo Jiménez será nombrado Embajador en el fiesta de los Limones Solidarios. Pedro Urresti

Goyo Jimenez

Cómico, embajador Limones Solidarios
«El humor del norte es el que más me gusta, se muestra menos pero va por dentro»

Sara Torre

Sara Torre

Novales

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:45

El cómico Goyo Jiménez hace un parón de su intensa gira veraniega para asistir, como Embajador a la fiesta de Los Limones Solidarios, de Novales, ... que tendrá lugar esta tarde en la localidad y alcanzará su XIV edición. «La ocasión lo merece», dice. Recogerá el testigo de su amigo Leo Harlem, que volverá a asistir al evento después del éxito del año pasado. Y más. Porque por Novales desfilarán otros rostros conocidos que repiten edición tras edición y que compartirán con los asistentes el objetivo de batir un nuevo récord de recaudación, algo que servirá, fundamentalmente, para la contratación de personas desempleadas en riesgo de exclusión social.

