Los independientes se marchan del pleno de San Vicente por estar convocado «irregularmente»

El Grupo Municipal Vecinos de San Vicente abandonó ayer la sesión plenaria nada más iniciarse y tras el intento de su portavoz, África Álvarez, de ... explicar su postura, sin que la alcaldesa, Charo Urquiza (PSOE), le diese la palabra. La formación independiente decidió explicar lo ocurrido a través de un comunicado, en el que denunció que se trataba de una convocatoria «irregular».

La oposición alega que, según los informes de sus asesores jurídicos, «el pleno se realizaba en contra de los establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consistorio y del acuerdo plenario del 25 de julio de 2023 en el que se fijaba la periodicidad de las sesiones». En dicho acuerdo, insisten, se considera «el mes de agosto inhábil para celebrar plenos ordinarios, sin acuerdo previo de los portavoces», algo que según Vecinos de San Vicente, «no ha ocurrido».

«Este pleno debería de haberse convocado como extraordinario para celebrarse en agosto, además de que no hay ningún asunto de urgencia para justificar su celebración», señalaban ayer desde dicha formación, advirtiendo del «grave riesgo de la nulidad de los acuerdos adoptados» en el mismo.

Desde el equipo de gobierno (PSOE-PP), lo han considerado «totalmente legal», de acuerdo con la secretaría municipal, recordando numerosos precedentes en los años anteriores de convocatorias similares en agosto.

Por ello, tras el abandono del salón de plenos de los cinco ediles de la oposición, la sesión continuó con total normalidad. Entre otros puntos, se aprobó el proyecto de ampliación del tanatorio municipal, cuyo presupuesto asciende a 430.000 euros y que será la actuación que presentará el Ayuntamiento barquereño para ejecutar dentro del Plan de Inversiones Municipales del Gobierno de Cantabria, por lo que previsiblemente recibirá una subvención de 275.000 euros. Con dicho proyecto se construirán dos nuevas salas y se reformará una de las actualmente existentes.

Por otra parte, salió adelante una reforma del edificio del Mercado de Abastos -que en los últimos años se ha quedado con tan solo un puesto en funcionamiento-, por lo que con la actuación que se contempla, se dedicará inicialmente una gran parte del actual espacio a ludoteca municipal.