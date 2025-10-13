A licitación una nueva pista de pádel cubierta en Comillas

El Ayuntamiento de Comillas ha sacado a licitación una nueva pista de pádel cubierta junto al polideportivo municipal. La actuación, con un presupuesto de 166. ... 000 euros (sin IVA), busca mejorar y ampliar las instalaciones deportivas del municipio con un espacio que pueda utilizarse durante todo el año.

El proyecto, que se financiará con fondos propios del Consistorio y una subvención nominativa de 75.000 euros otorgada por el Gobierno de Cantabria, prevé su desarrollo entre finales de 2025 y el primer semestre de 2026.

La nueva pista se ubicará en una parte de la actual pista multideportiva exterior y estará cubierta, lo que permitirá practicar pádel independientemente de las condiciones meteorológicas. Además, el plan contempla la rehabilitación del espacio restante para crear una 'mini' pista multideportiva descubierta, adaptada para su uso en cualquier estación.

Con esta intervención, el Ayuntamiento pretende resolver los problemas de humedad, sombras y drenaje que actualmente limitan el uso de la pista exterior a unos pocos meses al año, y ofrecer a los vecinos y visitantes unas instalaciones más funcionales y modernas.