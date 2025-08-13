El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cartel informativo del acondicionamiento de la plaza de acceso a San Sebastián de Garabandal. Nacho Romero

Licitado en 600.000 euros el acondicionamiento de la plaza de acceso a San Sebastián de Garabandal

Este proyecto, que mejorará la seguridad y la accesibilidad del núcleo, responde a «una demanda histórica» del municipio

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:03

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación el proyecto de acondicionamiento de la plaza de acceso a San Sebastián de Garabandal y la ampliación ... del vial de subida a Los Pinos, en Rionansa, lo que supondrá una inversión cercana a los 600.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Te puede interesar

