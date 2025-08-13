Licitado en 600.000 euros el acondicionamiento de la plaza de acceso a San Sebastián de Garabandal

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación el proyecto de acondicionamiento de la plaza de acceso a San Sebastián de Garabandal y la ampliación ... del vial de subida a Los Pinos, en Rionansa, lo que supondrá una inversión cercana a los 600.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El plan prevé la ampliación del vial de acceso a Los Pinos, que discurre por el sureste y, por otro lado, el acondicionamiento de la plaza de acceso a San Sebastián de Garabandal para lo que se ordenarán los espacios con el uso de diferentes pavimentos: aglomerado para el vial, hormigón impreso para las zonas peatonales y adoquín de granito que conecta con la trama del pueblo existente. Además, se creará un espacio de gradas.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visitó este miércoles la localidad para detallar al alcalde y al presidente de la junta vecinal de San Sebastián de Garabandal, Miguel Ángel González, los nuevos pasos en la tramitación de este proyecto, que supondrá una notable mejora en la seguridad y accesibilidad de este núcleo. «Responde a una demanda histórica», apuntó la jefa del Ejecutivo cántabro.

Buruaga destacó el impacto que esta actuación tendrá en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de San Sebastián de Garabandal, un núcleo que recibe «a un gran número de visitantes y una importante concentración de vehículos, lo que a veces provoca problemas de accesibilidad». «Además hará más cómoda la visita a aquellas que personas que se acercan al municipio», afirmó.

«Con esta importante inversión vamos a hacer realidad una obra largamente demandada por el ayuntamiento y por los vecinos del entorno, y que sin duda mejorará la seguridad y hará que esté pueblo esté mejor preparado para recibir a tantos visitantes», aseguró Buruaga, que estuvo acompañado por el consejero de Fomento, Roberto Media..