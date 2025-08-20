Los Limones Solidarios de Novales baten su récord de recaudación con 36.416 euros, un 24% más
Este año también se ha incrementado el número de visitantes a esta feria
Santander
Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:26
La última edición de la fiesta de los Limones Solidarios de Novales, en Alfoz de Lloredo, ha batido el récord de recaudación al lograr este ... año 36.416 euros, un 24% más que en 2024, cuando se había conseguido el máximo histórico de esta cita, con 29.500 euros. La jornada se celebró el pasado sábado 9 de agosto y «ha sobrepasado todas las expectativas», según el ayuntamiento.
En un comunicado, ha indicado que la asociación que organiza esta fiesta solidaria, con la que se recauda dinero para contratar a desempleados del municipio, ha publicado el detalle de todas las partidas de recaudación. Así, destacan los más de 11.000 euros recaudados por venta de agua de limón y mojitos; mientras que con comida -como helados, quesadas, pinchos y postres del 'show cooking'- se obtuvieron 8.000; con la barra de bebidas, alrededor de 7.500; y con la tómbola, cerca de 6.000 euros.
La cantidad total aumentó un 24% a pesar de que la partida referente a donaciones decreció respecto a 2024. Respecto al número de asistentes, este año ha sido también mayor que el pasado. El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, ha destacado el «hito histórico» y la «tendencia más que positiva de la fiesta, que crece año tras año». Y ha agradecido a los voluntarios, vecinos, embajadores y benefactores su «implicación», así como al Gobierno de Cantabria por su «apoyo».
Gracias a la recaudación, en la actualidad cuatro personas trabajan con contrato temporal y otra de forma fija en el ropero solidario, mientras otras cuatro realizan labores sociales en Novales.
