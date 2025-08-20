El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Este año aumentó la recaudación y el número de visitantes con respecto al pasado. Javier Rosendo

Los Limones Solidarios de Novales baten su récord de recaudación con 36.416 euros, un 24% más

Este año también se ha incrementado el número de visitantes a esta feria

L. G.

L. G.

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:26

La última edición de la fiesta de los Limones Solidarios de Novales, en Alfoz de Lloredo, ha batido el récord de recaudación al lograr este ... año 36.416 euros, un 24% más que en 2024, cuando se había conseguido el máximo histórico de esta cita, con 29.500 euros. La jornada se celebró el pasado sábado 9 de agosto y «ha sobrepasado todas las expectativas», según el ayuntamiento.

