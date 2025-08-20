Los Limones Solidarios de Novales baten su récord de recaudación con 36.416 euros, un 24% más

La última edición de la fiesta de los Limones Solidarios de Novales, en Alfoz de Lloredo, ha batido el récord de recaudación al lograr este ... año 36.416 euros, un 24% más que en 2024, cuando se había conseguido el máximo histórico de esta cita, con 29.500 euros. La jornada se celebró el pasado sábado 9 de agosto y «ha sobrepasado todas las expectativas», según el ayuntamiento.

En un comunicado, ha indicado que la asociación que organiza esta fiesta solidaria, con la que se recauda dinero para contratar a desempleados del municipio, ha publicado el detalle de todas las partidas de recaudación. Así, destacan los más de 11.000 euros recaudados por venta de agua de limón y mojitos; mientras que con comida -como helados, quesadas, pinchos y postres del 'show cooking'- se obtuvieron 8.000; con la barra de bebidas, alrededor de 7.500; y con la tómbola, cerca de 6.000 euros.

La cantidad total aumentó un 24% a pesar de que la partida referente a donaciones decreció respecto a 2024. Respecto al número de asistentes, este año ha sido también mayor que el pasado. El alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, ha destacado el «hito histórico» y la «tendencia más que positiva de la fiesta, que crece año tras año». Y ha agradecido a los voluntarios, vecinos, embajadores y benefactores su «implicación», así como al Gobierno de Cantabria por su «apoyo».

Gracias a la recaudación, en la actualidad cuatro personas trabajan con contrato temporal y otra de forma fija en el ropero solidario, mientras otras cuatro realizan labores sociales en Novales.