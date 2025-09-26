El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La casa del Duque en Comillas que puede visitarse los sábados de aquí a diciembre. Javier Rosendo

La mansión del Duque en Comillas, visitable los sábados hasta diciembre

El palacio del siglo XIX propiedad de los Almodóvar del Río alarga la temporada dada la afluencia de público desde su apertura en abril

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:11

La mansión que capitanea las cubiertas de los exóticos monumentos de Comillas sobre una ladera de la villa, el Palacio del Duque, abierto al público ... en una iniciativa insólita desde el pasado mes de abril, continuará ofreciendo visitas guiadas los sábados de aquí a final de año. «En principio la intención era abrir la casa desde Semana Santa hasta septiembre –excepto agosto, cuando es ocupada por sus actuales propietarios, los descendientes del Duque Almodóvar del Río–, pero dado el éxito de afluencia, hemos decidido ampliar la oferta hasta diciembre», explica Noelia Perlacia, que pertenece a la compañía que gestiona el itinerario. Eso sí, solo los sábados y en dos pases, a las cuatro y a las cinco de la tarde. Aunque una hora resulte exigua para conocer los entresijos de semejante construcción. De estilo inglés, el palacio fue construído en el siglo XIX y posee 16 habitaciones y media docena de baños, por ofrecer alguna de sus siempre exuberantes cualidades. Además de la extensión del espacio, destaca la profusión de elementos decorativos propios de otra época, de manera que uno retrocede dos siglos de golpe al atravesar cada estancia. O antes, porque el viaje comienza en el jardín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  4. 4

    Igual da marcha atrás y elimina el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  5. 5

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  6. 6

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  7. 7 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  8. 8

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  9. 9

    Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco
  10. 10

    Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La mansión del Duque en Comillas, visitable los sábados hasta diciembre

La mansión del Duque en Comillas, visitable los sábados hasta diciembre