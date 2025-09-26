La mansión del Duque en Comillas, visitable los sábados hasta diciembre El palacio del siglo XIX propiedad de los Almodóvar del Río alarga la temporada dada la afluencia de público desde su apertura en abril

Lucía Alcolea Santander Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:11

La mansión que capitanea las cubiertas de los exóticos monumentos de Comillas sobre una ladera de la villa, el Palacio del Duque, abierto al público ... en una iniciativa insólita desde el pasado mes de abril, continuará ofreciendo visitas guiadas los sábados de aquí a final de año. «En principio la intención era abrir la casa desde Semana Santa hasta septiembre –excepto agosto, cuando es ocupada por sus actuales propietarios, los descendientes del Duque Almodóvar del Río–, pero dado el éxito de afluencia, hemos decidido ampliar la oferta hasta diciembre», explica Noelia Perlacia, que pertenece a la compañía que gestiona el itinerario. Eso sí, solo los sábados y en dos pases, a las cuatro y a las cinco de la tarde. Aunque una hora resulte exigua para conocer los entresijos de semejante construcción. De estilo inglés, el palacio fue construído en el siglo XIX y posee 16 habitaciones y media docena de baños, por ofrecer alguna de sus siempre exuberantes cualidades. Además de la extensión del espacio, destaca la profusión de elementos decorativos propios de otra época, de manera que uno retrocede dos siglos de golpe al atravesar cada estancia. O antes, porque el viaje comienza en el jardín.

La encargada de organizar los itinerarios por la mansión es la compañía Visitacantabria.es, con la que los actuales propietarios acordaron desvelar los secretos de una buena parte del palacio –se recorre todo menos el ático, cerrado al público–. El precio de la entrada es de 10 euros, excepto los niños de entre 7 y 12 años, que pagan seis y los menores de siete años, que acceden gratis. Se accede en grupos de 20 personas y en total, haciendo cálculos, desde la agencia calculan que hayan tenido el privilegio de recorrer las ilustres estancias –por esta casa pasaron en su momento el rey Alfonso XII y el marqués de Comillas– unas mil personas. La mayoría, para sorpresa de nadie, «de Cantabria, porque los turistas que vienen de fuera normalmente visitan el archiconocido Capricho de Gaudí o el Palacio de Sobrellano». Ampliar Una de las estancias de la Casa del Duque en Comillas. Javier Rosendo Lo de la casa del Duque ha sido más bien algo de boca a oreja. Los que entran salen tan maravillados que instan a sus conocidos, amigos y familiares a vivir la experiencia. «A veces es lo que mejor funciona». La actividad continuará este otoño invierno, pero solamente los sábados por la tarde, porque el turismo en Comillas después del verano baja. El año que viene, «seguramente volveremos a abrir en Semana Santa» y así cada vez más gente irá descubriendo el palacio que hasta ahora solo habíamos visto en las películas.

