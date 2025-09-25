El Nansa se suma a las celebraciones del 'Día mundial de los ríos' El domingo habrá una jornada de concienciación medioambiental apta para todo tipo de públicos

Los participantes se subirán a la tabla de paddle surf para conocer el embalse de Palombera desde otra perspectiva.

El próximo domingo la Mancomunidad de Municipios del Valle del Nansa celebra el 'Día mundial de los ríos' con varias actividades en las que podrán participar los vecinos y personas en general que quieran sumarse a esta iniciativa que es gratuita y apta para todas las edades. Los organizadores apuntan que se podrá disfrutar de una jornada diferente, aprendiendo de un río como el Nansa.

La primera de las propuestas 'Manos al río', se desarrollará entre las 11.30 y las 13.00 horas en la zona del Nansa situada junto a la localidad de Rábago (Herrerías). Será una actividad de concienciación medio ambiental, «sencilla y participativa para entender la importancia de los ríos y sus dinámicas».

A continuación propondrán a los participantes subirse a una tabla de paddle surf para ver el embalse de Palombera desde otra perspectiva diferente y poder disfrutar de su entorno natural y paisajístico único.

Todos los que deseen sumarse a esta jornada pueden inscribirse contactando con el teléfono 650403821.