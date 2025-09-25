El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los participantes se subirán a la tabla de paddle surf para conocer el embalse de Palombera desde otra perspectiva. DM

El Nansa se suma a las celebraciones del 'Día mundial de los ríos'

El domingo habrá una jornada de concienciación medioambiental apta para todo tipo de públicos

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:42

El próximo domingo la Mancomunidad de Municipios del Valle del Nansa celebra el 'Día mundial de los ríos' con varias actividades en las que podrán participar los vecinos y personas en general que quieran sumarse a esta iniciativa que es gratuita y apta para todas las edades. Los organizadores apuntan que se podrá disfrutar de una jornada diferente, aprendiendo de un río como el Nansa.

La primera de las propuestas 'Manos al río', se desarrollará entre las 11.30 y las 13.00 horas en la zona del Nansa situada junto a la localidad de Rábago (Herrerías). Será una actividad de concienciación medio ambiental, «sencilla y participativa para entender la importancia de los ríos y sus dinámicas».

A continuación propondrán a los participantes subirse a una tabla de paddle surf para ver el embalse de Palombera desde otra perspectiva diferente y poder disfrutar de su entorno natural y paisajístico único.

Todos los que deseen sumarse a esta jornada pueden inscribirse contactando con el teléfono 650403821.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  6. 6 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  7. 7

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  8. 8

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  9. 9

    Cueto despide a Uco Lastra
  10. 10 La Guardia Civil de Cantabria recupera 41.000 euros estafados a una empresa catalana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Nansa se suma a las celebraciones del 'Día mundial de los ríos'

El Nansa se suma a las celebraciones del &#039;Día mundial de los ríos&#039;