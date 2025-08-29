Novales presume de carrozas en el desfile de los Santos Mártires
El municipio disfrutó de una multitudinaria fiesta en la que ni la lluvia fue capaz de apagar los ánimos
Novales
Viernes, 29 de agosto 2025, 21:43
Cada vecino de Alfoz de Lloredo pudo ser este viernes lo que quiso ser. Indios, marineros, costaleros, egipcios y un largo etcétera de variados personajes ... recorrieron el pueblo de Novales para alegrar a su paso a las miles de personas que presenciaron el desfile de Los Mártires, el más divertido, que alcanzó su edición LXIII. A pesar de la lluvia intermitente, que se hizo más intensa al final, no faltaron las tradicionales carrozas y carretas, transportando a grupos de familiares o amigos. Algunas con mensajes reivindicativos, como la que cargada de cabritas, decía 'no a los lobos'. Otras, que sacaban una sonrisa, como la de la cabaña de Heidi, la de First Dates Limón o el centro capilar.
Todo ello, organizado por la Asociación Nacelagua, con la colaboración del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y la Junta Vecinal de Novales, en el marco de un programa festivo que se extenderá hasta este sábado.
El inicio del trayecto tuvo lugar a eso de las siete de la tarde desde El Limonar para llegar pasada media hora a una de las áreas más concurridas, frente al Ayuntamiento. Compartieron el recorrido grandes y pequeños, que dejaron los complejos en casa para dar paso a la diversión. A cada tramo, los participantes fueron parando para sorprender al público con sus actuaciones, así como para interactuar con él. También se acompañaron de la charanga Los Ojáncanos y la batucada los Gijonudos. Así, hasta llegar al parque de Los Aceña, donde la música corrió a cargo de DJ Pecho, que más tarde cedería la responsabilidad a la orquesta La Kapitana Show.
Este sábado las campanas de la iglesias anunciarán el día grande a las diez de la mañana. Habrá misa, a las doce, y baile en honor a los patronos, a la una, a cargo de los picayos de Novales. Los piteros Edu y Miguel se encargarán del pasacalles por los bares del pueblo desde las 13.30 horas, y seguidamente, comenzará la sesión vermú y el tardeo con el tributo a Manolo Escobar, realizado por Gabriel Escobar.
Por la tarde, se celebrará el I Torneo de Toro Salvaje en el parque de Los Pelambres, desde las 17.00 horas, con premios para los ganadores de las distintas categorías, desde los cinco años en adelante. A las 18.30 horas comenzará el taller de creaciones grafiteras con pintura en espray a cargo de @Veintidosdeldos.
Para terminar, tendrá lugar la entrega de los premios a las carrozas y la monumental actuación del grupo Norte, hasta que el cuerpo aguante, y gran filetada, a cargo de la Asociación Nacelagua.
La fiesta de Los Mártires toma así el relevo de la de Nuestra Señora de la Asunción, que tuvo lugar el 15 de agosto y contó con misa, actuación del coro Voces de Alfoz, pasacalles de los piteros, actuación del mariachi imperial de Guanajuato y romería con el grupo Camelados.
