La carrozas fueron un constante derroche de humor.

La carrozas fueron un constante derroche de humor.

Novales presume de carrozas en el desfile de los Santos Mártires

El municipio disfrutó de una multitudinaria fiesta en la que ni la lluvia fue capaz de apagar los ánimos

Sara Torre

Sara Torre

Novales

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:43

Cada vecino de Alfoz de Lloredo pudo ser este viernes lo que quiso ser. Indios, marineros, costaleros, egipcios y un largo etcétera de variados personajes ... recorrieron el pueblo de Novales para alegrar a su paso a las miles de personas que presenciaron el desfile de Los Mártires, el más divertido, que alcanzó su edición LXIII. A pesar de la lluvia intermitente, que se hizo más intensa al final, no faltaron las tradicionales carrozas y carretas, transportando a grupos de familiares o amigos. Algunas con mensajes reivindicativos, como la que cargada de cabritas, decía 'no a los lobos'. Otras, que sacaban una sonrisa, como la de la cabaña de Heidi, la de First Dates Limón o el centro capilar.

