Novales presume de carrozas en el desfile de los Santos Mártires

Cada vecino de Alfoz de Lloredo pudo ser este viernes lo que quiso ser. Indios, marineros, costaleros, egipcios y un largo etcétera de variados personajes ... recorrieron el pueblo de Novales para alegrar a su paso a las miles de personas que presenciaron el desfile de Los Mártires, el más divertido, que alcanzó su edición LXIII. A pesar de la lluvia intermitente, que se hizo más intensa al final, no faltaron las tradicionales carrozas y carretas, transportando a grupos de familiares o amigos. Algunas con mensajes reivindicativos, como la que cargada de cabritas, decía 'no a los lobos'. Otras, que sacaban una sonrisa, como la de la cabaña de Heidi, la de First Dates Limón o el centro capilar.

Todo ello, organizado por la Asociación Nacelagua, con la colaboración del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y la Junta Vecinal de Novales, en el marco de un programa festivo que se extenderá hasta este sábado.

El inicio del trayecto tuvo lugar a eso de las siete de la tarde desde El Limonar para llegar pasada media hora a una de las áreas más concurridas, frente al Ayuntamiento. Compartieron el recorrido grandes y pequeños, que dejaron los complejos en casa para dar paso a la diversión. A cada tramo, los participantes fueron parando para sorprender al público con sus actuaciones, así como para interactuar con él. También se acompañaron de la charanga Los Ojáncanos y la batucada los Gijonudos. Así, hasta llegar al parque de Los Aceña, donde la música corrió a cargo de DJ Pecho, que más tarde cedería la responsabilidad a la orquesta La Kapitana Show.

Este sábado las campanas de la iglesias anunciarán el día grande a las diez de la mañana. Habrá misa, a las doce, y baile en honor a los patronos, a la una, a cargo de los picayos de Novales. Los piteros Edu y Miguel se encargarán del pasacalles por los bares del pueblo desde las 13.30 horas, y seguidamente, comenzará la sesión vermú y el tardeo con el tributo a Manolo Escobar, realizado por Gabriel Escobar.

Por la tarde, se celebrará el I Torneo de Toro Salvaje en el parque de Los Pelambres, desde las 17.00 horas, con premios para los ganadores de las distintas categorías, desde los cinco años en adelante. A las 18.30 horas comenzará el taller de creaciones grafiteras con pintura en espray a cargo de @Veintidosdeldos.

Para terminar, tendrá lugar la entrega de los premios a las carrozas y la monumental actuación del grupo Norte, hasta que el cuerpo aguante, y gran filetada, a cargo de la Asociación Nacelagua.

La fiesta de Los Mártires toma así el relevo de la de Nuestra Señora de la Asunción, que tuvo lugar el 15 de agosto y contó con misa, actuación del coro Voces de Alfoz, pasacalles de los piteros, actuación del mariachi imperial de Guanajuato y romería con el grupo Camelados.