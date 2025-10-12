El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los actos en Cabezón han comenzado a las diez de la mañana.

Los actos en Cabezón han comenzado a las diez de la mañana. Javier Rosendo

La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:46

La Olimpiada del Tudanco, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, reúne 700 cabezas de 16 ganaderías de Cantabria este domingo en Cabezón de la Sal.

