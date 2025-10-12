La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
Santander
Domingo, 12 de octubre 2025, 11:46
La Olimpiada del Tudanco, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, reúne 700 cabezas de 16 ganaderías de Cantabria este domingo en Cabezón de la Sal.
La jornada ha comenzado a las 10.00 horas con la apertura del recinto ferial, donde se ha instalado un mercado agroalimentario, y donde se entregarán diferentes premios y distinciones a lo largo de la mañana.
La tradicional pasá tendrá lugar a las 16.30 horas y habrá actuaciones musicales para disfrute de los miles de personas que cada año acuden al municipio.
