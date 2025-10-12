La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal

La Olimpiada del Tudanco, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, reúne 700 cabezas de 16 ganaderías de Cantabria este domingo en Cabezón de la Sal.

La jornada ha comenzado a las 10.00 horas con la apertura del recinto ferial, donde se ha instalado un mercado agroalimentario, y donde se entregarán diferentes premios y distinciones a lo largo de la mañana.

La tradicional pasá tendrá lugar a las 16.30 horas y habrá actuaciones musicales para disfrute de los miles de personas que cada año acuden al municipio.