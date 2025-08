El público conquista 'La Montaña' en Cabezón

Lucía Alcolea Santander Martes, 5 de agosto 2025, 20:02 Comenta Compartir

Otra cosa no, pero las fiestas del Día de Cantabria en Cabezón de la Sal generan un no sé qué que bulle por dentro de ... la piel. No les pasa a todos, siempre hay voces disonantes, pero sí a muchos. A muchísimos. Quien lo ponga en duda no estuvo en la orquesta Cañón del pasado viernes ni en la presentación oficial de las peñas del sábado –dos de los eventos que marcaron el inicio del programa festivo–. Incluso el domingo más de mil personas abarrotaron sin exagerar –el Ayuntamiento colocó mil sillas en torno al escenario y muchos tuvieron que verlo de pie– la plaza de la Bodega en torno a los mariachis 'Estampas de México'. Y es que otra cosa no, pero Cabezón a las fiestas se entrega, con los 38 grados que 'incendiaron' el suelo el año pasado y con los 18 'de chaqueta' del anterior. La temperatura, allí, la lleva uno dentro.

Lógico que la concejala de Festejos, Rosa Fernández Ruiz (PRC), asegure que el pistoletazo de salida de las fiestas ha sido «multitudinario». Lógico que lo diga ella, que barre para casa, pero es que hacía mucho que no se veía la plaza de la Huerta de Jovita tan «a reventar» como lo estuvo el viernes. El espectáculo de la orquesta Cañón empapó a diestro y siniestro. Era fácil quedarse y un esfuerzo marcharse. Al día siguiente, sábado, lo mismo. Los peñistas, unos 900 repartidos en 52 grupos –casi el doble que el año pasado por aquello de que se ha vuelto tendencia esto de las peñas–, invadieron las calles del municipio en el desfile de presentación. La puesta de largo con pantalón corto y camisetas en las que sobraban los motivos. Hablando de Sabina, o no, ya por la noche, bajo los focos cegadores del macroespectáculo Titanium, cientos de almas humanas no dejaron de bailar y de celebrar que uno en parte es lo que es por el lugar al que pertenece. Así ha empezado la fiesta en Cabezón, que sigue, y mucho, estos días, hasta San Roque, el sábado 16 de agosto, o hasta Los Mártires, ya pisando septiembre. El momento álgido tendrá lugar este fin de semana con la celebración el domingo –segundo de agosto, como es tradición– de las fiestas del Día de Cantabria. Hasta entonces, hoy miércoles se celebra el Día del Niño; mañana jueves es la Quedada de Mayores; el viernes otra vez las peñas a revolverse con la Olimpiada Deportiva, que dará comienzo en el Pozo de la Luz a partir de las 19.30 horas. Habrá concierto de Maneras de Vivir, actuación de la Coral Voces Cántabras –a partir de las 21.00 horas el sábado–. Habrá también disco Kolosal, procesión de la Virgen del Campo el miércoles y después, Festival Folclórico Internacional en la plaza de la Bodega. Habrá esto y más, porque todo no cabe en un párrafo. Lo de Cabezón con las fiestas es de otro planeta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión