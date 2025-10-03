El puerto deportivo de San Vicente ya se draga, pero se considera insuficiente Ni en esta instalación ni en el puerto pesquero están conformes con los dragados, tachados de «lavado de cara» y «limitados»

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Viernes, 3 de octubre 2025, 07:16

Tras mucho tiempo de espera ha comenzado a ejecutarse el dragado del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, una actuación que han venido reclamando desde el Club Náutico por parte de los propietarios de las embarcaciones que han sufrido en los últimos tiempos la falta de calado para poder navegar, especialmente durante los periodos de la bajamar.

Pero la draga Kin Kon ha iniciado ya la tarea de retirada de los sedimentos en los dos pantalanes situados más al sur del puerto, los que más se han visto afectados por la acumulación de la arena y fangos. Previamente se había desmontado parte de las instalaciones y retirado los barcos.

La embarcación que ejecuta los trabajos retira los sedimentos mediante succión y con una grúa con cuchara. Dadas las malas características del material retirado, se tienen que depositar de nuevo en el mar, pero a bastante distancia del puerto, frente a la costa de la localidad de Pechón, lo que la obliga a largos desplazamientos de más de dos horas de travesía.

Sin embargo el dragado que está en marcha no satisface al club Náutico de San Vicente, donde consideran que llega tarde y es claramente insuficiente. «Después de reclamarlo durante tanto tiempo, lo acometen después del verano que es la época de mayor actividad», ha criticado Jaime Serrano, presidente de la entidad. Pero lo que ve más grave es que la actuación - por la información que ha podido recabar- se limitará a «un lavado de cara que de poco nos va a servir».

Los presidentes del Club Náutico y de la Cofrafía de Pescadores reclaman un incremento de este tipo de actuaciones

Según indica Serrano, la limpieza del área tan solo se está desarrollando en los pantalanes en situación más crítica pese a que la falta de calado también afecta al resto. Y por otra parte, el portavoz del club augura que, tras los meses de invierno, todo volverá a estar «igual que ahora o peor». Por eso, los miembros de este colectivo demandan que se haga primero un gran dragado que vaya seguido de un posterior mantenimiento anual, «algo que no se viene haciendo».

Esta petición choca con el gran problema que sufren todos los equipamientos portuarios de San Vicente -tanto el deportivo como muy especialmente el pequero por su importancia en la vida económica del municipio- de la limitación del volumen del dragado que sufre la ría barquereña por parte de la Demarcación de Costas por encontrarse en una zona ambientalmente sensible y protegida.

Por ello, desde todos los sectores y sobre todo por parte del sector pesquero, han solicitado a través del presidente de la Cofradía de Pescadores Emilio Bustamante un incremento notable del dragado anual que actualmente está limitado a tan solo 20.000 metros cúbicos.

El patrón mayor asegura que, para poder tramitar ese posible volumen, lo primero sería contar con un informe de impacto ambiental favorable, según le han informado.

A día de hoy, Bustamante desconoce si se cuenta o si se está trabajando en ese estudio preceptivo. «Esto es algo que sabemos ya desde hace años. Desde la consejería de Fomento me han dicho reiteradamente que lo harían, pero a día de hoy, yo no lo he visto y sigo sin saber nada», se lamenta.