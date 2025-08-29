Recogida de firmas en defensa de los pinares de Comillas

Cerca de 400 firmas. La Asociación Naturaleza y Patrimonio de Comillas ha recogido firmas para defender «los pinares, la balaustrada y las escaleras» de la ... zona de la playa que el Ayuntamiento pretende modificar -que no eliminar- con el Plan del Litoral, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística. Una de las medidas que recoge la actuación municipal consiste en eliminar las míticas escaleras ubicadas en la Caracola que dan acceso al arenal y que no han sido adaptadas para personas con movilidad reducida. Un extremo, éste, que critican con dureza desde el colectivo. Los firmantes defienden que las escaleras fueron diseñadas para romper la ola y evitar que el agua traspase hacia el interior. En su lugar, plantean «construir una nueva entrada adaptada en la zona del Joseín», el extremo derecho de la playa.

En la misma línea, cuestionan la reordenación que el Consitorio planteó en el área de los pinares, una zona verde aledaña al arenal y que consistía en retirar algunos árboles para crear aparcamientos. No obstante, el Ayuntamiento de Comillas lanzó un comunicado hace unos días en el que manifestaba que finalmente la obra no implicaría tocar la zona de los pinares, sino tan solo crear un espacio adecuado para los contenedores de la basura.

Los conservacionistas piden además «que se poden los pinos, las palmeras y demás árboles abandonados». Respecto a la balaustrada que recorre el paseo marítimo y bordea el arenal, aducen que es «un muro en el que generaciones de vecinos se han sentado a descansar tras un día de playa» y claman contra su modificación. La indignación, aseguran, «es generalizada porque el proyecto del Frente Litoral se ha diseñado sin contar con la opinión de quienes viven y disfrutan de la playa durante todo el año». Lo que necesita Comillas, dicen, «no es borrar su identidad, sino cuidar lo que ya tiene».

Por eso mismo, continuarán protestando por lo que consideran es un objetivo común: «defender los pinares y la balaustrada».