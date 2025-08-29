El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Zona de los pinares de Comillas. DM

Recogida de firmas en defensa de los pinares de Comillas

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Comillas

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

Cerca de 400 firmas. La Asociación Naturaleza y Patrimonio de Comillas ha recogido firmas para defender «los pinares, la balaustrada y las escaleras» de la ... zona de la playa que el Ayuntamiento pretende modificar -que no eliminar- con el Plan del Litoral, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística. Una de las medidas que recoge la actuación municipal consiste en eliminar las míticas escaleras ubicadas en la Caracola que dan acceso al arenal y que no han sido adaptadas para personas con movilidad reducida. Un extremo, éste, que critican con dureza desde el colectivo. Los firmantes defienden que las escaleras fueron diseñadas para romper la ola y evitar que el agua traspase hacia el interior. En su lugar, plantean «construir una nueva entrada adaptada en la zona del Joseín», el extremo derecho de la playa.

