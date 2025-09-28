El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un momento de la asamblea celebrada en San Vicente de la Barquera. José García

San Vicente acogió la asamblea general de la Red de las Rutas de Carlos V

Entre los objetivos marcados está el incrementar la cooperación entre sus miembros para crear experiencias únicas para los visitantes

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:40

La Casona del Cantón de San Vicente de la Barquera acogió en la tarde del sábado la asamblea general de Red de Cooperación de las ... Rutas del Emperador Carlos V a la que pertenece el municipio barquereño, junto a otras 80 ciudades y lugares históricos que fueron protagonistas de los recorridos de Carlos de Habsburgo. Este encuentro se celebró en el marco de la recreación que este domingo celebrará la villa de la llegada del entonces príncipe en el año 1517, en su primer viaje a España desde Flandes.

