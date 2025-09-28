San Vicente acogió la asamblea general de la Red de las Rutas de Carlos V

La Casona del Cantón de San Vicente de la Barquera acogió en la tarde del sábado la asamblea general de Red de Cooperación de las ... Rutas del Emperador Carlos V a la que pertenece el municipio barquereño, junto a otras 80 ciudades y lugares históricos que fueron protagonistas de los recorridos de Carlos de Habsburgo. Este encuentro se celebró en el marco de la recreación que este domingo celebrará la villa de la llegada del entonces príncipe en el año 1517, en su primer viaje a España desde Flandes.

La alcaldesa de San Vicente, Charo Urquiza, en el inicio de la asamblea destacó que «San Vicente de la Barquera apuesta fuerte por la figura de Carlos V», señalando que «la recreación histórica que celebramos años tras año para recordar su paso por la localidad crece en interés, y estamos convencidos de que será una de las vías de expansión del conocimiento de San Vicente de la Barquera y todo lo que es capaz de ofrecer».

Asimismo, explicó que «un evento de estas características une más al pueblo, incita a la participación y permite crear sinergias entre la población, de tal manera que la recreación que recuerda el paso del príncipe Carlos se convierte en un evento único del que los barquereños estamos muy orgullosos».

Por su parte Quintín Correas, director-gerente de la red, realizó un análisis de los proyectos que está desarrollando el grupo, con los que, según señaló, «buscan la cooperación entre los distintos destinos carolinos que forman parte de la red, crear experiencias inmersivas para dar un mayor valor a las visitas de los visitantes y ayudar a los visitantes a planificar sus rutas para que saquen un mayor provecho de ellas, o bien mejorar la señalización de las distintas rutas para convertir la experiencia en algo irrepetible».

El presidente saliente de la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V, Miguel Ángel Martín Ramos, reconoció en el transcurso de la asamblea que no existe ahora mismo itinerario cultural europeo que desarrolle tal cantidad de proyectos como la Red de Rutas Carlos V. «Por eso, animo a todos los socios a aprovechar las posibilidades que ofrecen todos estos proyectos. Tenemos un producto fantástico, que es internacional, y ligado a una figura tan importante como es la del emperador Carlos V. Pero está en nuestras manos gestionar todas estas herramientas», señaló.

Ampliar Integrantes de la red realizaron antes de la asamblea una visita por los lugares que recorrió Carlos V a su llegada a San Vicente. José García

Entre los asuntos tratados en la asamblea se aprobó el presupuesto correspondiente al ejercicio 2025 y asimismo se presentó el de 2026, y también se ha dio a conocer el calendario de actividades previsto para el próximo ejercicio, en el que destaca la celebración del quinto centenario de los esponsales del emperador Carlos V e Isabel de Portugal.

Otro de los puntos abordados ha sido la aprobación de la entrada a la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V de nuevos miembros, como es el caso de la ciudad de Sevilla, la villa italiana de Cava de Tirreni, la villa portuguesa de Elvas, el Museo del Renacimiento de Molins de Rei (Barcelona), la Universidad de Burgos, la ciudad de Villena (Alicante), el Grupo de Acción del Oriente de Asturias y la Asociación Pedro Menéndez, de Avilés.

Por último, también se ha procedido a renovar la junta directiva de la red que estará presidida por Alberto Sanz, alcalde de Valdestillas (Valladolid). Las vicepresidencias serán ocupadas por Rosa Tomasone, del Centro Cultural L'Einaudi de San Severo (Italia), por Miguel Salvador, de la Fundación Crónica de Veracruz (México), y por Juan Carlos Moreno, de la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste. En la secretaria y tesorería repiten en los cargos Fermín Encabo, alcalde de Jarandilla de la Vera, y José María Hernández García, alcalde de Cuacos de Yuste, respectivamente. Por último, forman parte de la junta como vocales el Palacio de Coudenberg de Bruselas, Losar de la Vera (Cáceres), Mojados, (Valladolid), Medina de Pomar (Burgos), Universidad de Granada, Fundación Melilla Monumental, Laredo (Cantabria), Diputación de Cáceres, Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima (Perú), Bergues (Francia), Academia Portuguesa de la Historia y Villaviciosa (Asturias).