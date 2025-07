San Vicente aprueba un Presupuesto de casi seis millones

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera aprobó su Presupuesto para el presente ejercicio de 2025 en una sesión plenaria que, como viene siendo ... habitual a lo largo de toda la legislatura, se caracterizó por el elevado tono de enfrentamiento -tanto en las formas en el debate como en el fondo de los temas a tratar- entre el equipo de gobierno PSOE-PP y la oposición de la Agrupación Independiente Vecinos de San Vicente.

Al margen de las disputas, la propuesta de Presupuesto salió adelante con el respaldo del equipo de gobierno y el rechazo de la oposición. Se trata de unas cuentas que contemplan unos ingresos de 5.882.000 euros que, como destacó la alcaldesa, Charo Urquiza, «muestran una escasa capacidad para ejecutar inversiones por lo que se trabaja en la consecución de subvenciones y aportaciones externas para los grandes proyectos».

En el detalle de las diferentes partidas, Urquiza señaló que precisamente para las inversiones se incluye el destinar 43.400 euros para las expropiaciones previstas para poder ejecutar el proyecto de saneamiento de Santillán-Boría; otra inversión de 60.000 euros para mejorar el alumbrado público; y otros 55.000 para las expropiaciones necesarias para poder ejecutar el convenio con Adif y proyectar la supresión del paso a nivel del pueblo de La Acebosa.

Una visión positiva del documento que nada tiene que ver con la que manifestó la portavoz de la oposición, África Álvarez, que mostró su indignación porque no se les permitiese mantener la enmienda a la totalidad de su grupo que fue rechazada en comisión y que, según el equipo de gobierno y el informe de la Secretaría, no se podía mantener en el pleno «por no haberse ajustado al Reglamento de Régimen Interior del Consistorio».

No obstante, Álvarez mantuvo los argumentos reflejados en dicho documento, apoyándose en el informe de la intervención municipal de no cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y de no reflejar las inversiones necesarias para el municipio, al no incluir partidas para el polígono de servicios y por el incremento de las tasas y precios públicos, enumeró.

Unas críticas que fueron rechazadas por el portavoz del equipo de gobierno mixto, el popular Julián Vélez, que señaló que el incremento de tasas «no afectan a los vecinos sino a inversores externos que han permitido equilibrar las cuentas y ejecutar inversiones que estaban paralizadas por el anterior equipo».

Vélez destacó el desarrollo que se está dando al Plan General, con el que se está logrando generar actividad e ingresos económicos, y, sobre todo, «cubrir la principal demanda de San Vicente de construir vivienda en régimen de protección», citó.