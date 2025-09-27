San Vicente construirá un nuevo depósito de agua en La Revilla La infraestructura, cuyo presupuesto supera los 300.000 euros, será financiada a través del Plan de Compensación de Santa Marina

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El Pleno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera aprobó en la última sesión celebrada la construcción de un nuevo depósito regulador para el suministro de agua en La Revilla que dará servicio a dicha localidad y al vecino concejo de Los Llaos.

Esta nueva infraestructura costará más de 300.000 euros e incrementará notablemente la capacidad actual de almacenamiento de agua, con lo que se resolverán los problemas que actualmente padecen algunos de los barrios de estos pueblos y también se garantizarán las necesidades futuras. Desde que se inicie la obra, el plazo de ejecución será de ocho meses.

Hay que tener en cuenta que tanto en Los Llaos como muy especialmente en La Revilla se está registrando un importante incremento de edificaciones, Un incremento que se prevé continúe en los próximos años, tanto por las segundas residencias como por la ya anunciada promoción de vivienda pública en terrenos cedidos al Ayuntamiento a través del Plan de Compensación de Santa Marina. Uno de los aspectos singulares de este proyecto es que, a pesar de que será una infraestructura municipal, no le costará ni un euro al erario público, gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento barquereño y la promotora de Santa Marina.

Este gran proyecto urbanístico requería un nuevo depósito de agua, de forma que se ha planeado que la próxima construcción no solo cubra las necesidades de dicha urbanización sino que también atienda a dichos pueblos.

Este punto, incluido en el último momento por vía de urgencia en el orden del día de la sesión, fue el asunto más importante que se abordó, aunque también se aprobó la cuenta general del pasado ejercicio, así como la revocación de la delegación conferida en su momento a favor de la junta de gobierno por el pleno en materia de contrataciones, con el objetivo de agilizar los numerosos proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística.