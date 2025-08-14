El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una niña y su madre estrenan el nuevo parque. José García

San Vicente estrena un nuevo parque infantil en el centro de la villa

La actuación, en la que se han invertido 274.482 euros, se ha financiado con cargo a los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística de la villa

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:07

Los niños barquereños y los numerosos turistas que en estos días pasan sus vacaciones en San Vicente de la Barquera, disfrutan ya de la nueva ... zona de juego infantil instalada en el parque municipal, junto a la estación de autobuses. Se trata del mayor parque de estas características que ha habido en el municipio. La actuación ha supuesto una inversión de 274.482 euros, que se han financiado con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística (PST) que se está llevando a cabo en San Vicente de la Barquera.

