San Vicente estrena un nuevo parque infantil en el centro de la villa

Los niños barquereños y los numerosos turistas que en estos días pasan sus vacaciones en San Vicente de la Barquera, disfrutan ya de la nueva ... zona de juego infantil instalada en el parque municipal, junto a la estación de autobuses. Se trata del mayor parque de estas características que ha habido en el municipio. La actuación ha supuesto una inversión de 274.482 euros, que se han financiado con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística (PST) que se está llevando a cabo en San Vicente de la Barquera.

Las instalaciones se inauguraron este miércoles y fueron numerosos los pequeños que acudieron a estrenarlas, en cuanto se abrieron las vallas del recinto. Al acto de inauguración asistieron también las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa, la socialista Charo Urquiza, además de miembros de la Corporación municipal y representantes de la empresa Senor, adjudicataria de las obras.

El resultado de los trabajos ha transformado este céntrico espacio en un lugar seguro y divertido para los más pequeños. Así, los niños han podido disfrutar por fin de los nuevos elementos de juego, nueve en total, algunos especialmente llamativos haciendo un guiño a parte de las señas de identidad de San Vicente, como un gran castillo, un barco, un novedoso columpio nido y una gran cúpula. De acuerdo a las normas de seguridad expuestas en la cartelería del parque, el uso de estos juegos está dirigido a niños de entre 3 y 12 años, pudiendo también hacerlo los pequeños de 2 años que estén acompañados por un adulto.

También se ha instalado diverso mobiliario urbano, como una mesa picnic de madera, bancos, papeleras y una fuente, además de una vistosa valla de cerramiento de seguridad para todo el espacio. La empresa adjudicataria ha colocado un pavimento de caucho continuo compuestos por dos capas de 15 centímetros de espesor en total, de cara a garantizar el juego seguro de los niños frente a posibles caídas. Además, se ha cuidado especialmente la calidad de todos los elementos y mobiliario instalados, utilizando «material de aluminio anticorrosión, de alta resistencia frente a los actos vandálicos y respetuoso con el medioambiente».

En el lugar de construcción de esta gran área de juegos, había antes otra vieja instalación infantil, y los elementos que estaban en buen estado han sido reutilizados en otras zonas del municipio. Asimismo, el Ayuntamiento de San Vicente informó de que se está actuando, con diferentes obras de mantenimiento, en toda la red de parques infantiles, con el objetivo de que todos los niños cuenten con espacios óptimos para el disfrute.