San Vicente se gasta casi 27.000 euros en renovar parte del mobiliario urbano El cambio de bancos y papeleras es la primera fase de un proyecto que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística del municipio

San Vicente de la Barquera está renovando su imagen con la instalación de nuevo mobiliario urbano en todos los espacios públicos de la villa y en los ocho pueblos del municipio.

El nuevo equipamiento -que ya se puede ver por el centro de San Vicente- forma parte de una de las actuaciones contempladas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística que se está ejecutando en el municipio.

La renovación del mobiliario de calle se está acometiendo en dos lotes diferenciados. El que actualmente se ejecutando comprende la sustitución de la mayor parte de los bancos y papeleras de todo el municipio, actuación que fue adjudicada a la empresa Benito Urban por un importe de 26.795 euros.

En concreto, el proyecto contempla la instalación de 49 bancos, de los que 41 mantienen las mismas características y diseño, mientras que otros ocho tienen un diseño especial por su ubicación privilegiada en el paseo marítimo de la localidad.

En la misma línea estética de los bancos se contempla la renovación 42 papeleras, 34 de ellas sencillas, cinco de carga doble o triple para el reciclaje y otras tres con cenicero.

Todos los nuevos elementos han sido fabricados con madera tecnológica, polímero reciclado y con otros materiales no contaminantes y respetuosos con el medio ambiente

Con ese proyecto da un paso más para cumplir el objetivo inicialmente fijado de estar totalmente concluido para mediados del próximo año. La propuesta forma parte del eje cuatro que contempla actuaciones destinadas a la mejora del entorno urbano y natural.