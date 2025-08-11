El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vanesa Díaz, ganadora del concurso de karaoke de San Vicente de la Barquera. José García

La santanderina Vanesa Díaz gana el concurso de karaoke de San Vicente

Numeroso público siguió las interpretaciones que realizaron los 18 participantes

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:10

La Plaza Mayor del Fuero de San Vicente de la Barquera se llenó de público en la noche del sábado para presenciar el popular concurso de karaoke que después de varios años sin celebrarse se retomó con gran éxito, tanto de público como de participantes. Este concurso ha tenido como vencedor en dos de sus primeras ediciones al ídolo local David Bustamente.

En esta ocasión la ganadora ha sido la santanderina Vanesa Díaz que interpretó el tema «Proud Mary» de Tina Turner, recibiendo un premio de 250 euros.

Sara Mon del vecino municipio de Val de San Vicente fue a juicio del jurado la segunda clasificada, recibiendo un premio de 200 euros por su versión de «Contigo en la distancia» de Cristina Aguilera. La tercera posición fue para el barquereño Pablo Cagigas que interpretó el popular tema de Nino Blavo «Noelia», recibiendo un premio de 150 euros.

Un año más el concurso de karaoke volvió a animar la noche de San Vicente de la Barquera, despertando gran expectación entre vecinos y visitantes, contando con 18 participantes de diferentes lugares de la región e incluso algún turista procedente de otros puntos de España. La alcaldesa de San Vicente, Charo Urquiza, junto a la concejala de Cultura, Anabel Roiz, y la teniente-alcalde, María Paz Martínez, fueron las encargadas de entregar los premios.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  2. 2

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  3. 3

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  4. 4

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora
  5. 5

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  6. 6

    ¿Cómo prefiere alojarse en Cantabria?
  7. 7

    Cabárceno cumple 35 años convertido en el gran referente del turismo en Cantabria
  8. 8

    Aquadeus produce ya 600.000 botellas al día en Agua de Solares con sus inversiones
  9. 9

    La Braña del Mozucu, en Udías, de merendero a camping ilegal
  10. 10

    El Gobierno sufre 103 millones de sobrecoste en los proyectos heredados del bipartito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La santanderina Vanesa Díaz gana el concurso de karaoke de San Vicente

La santanderina Vanesa Díaz gana el concurso de karaoke de San Vicente