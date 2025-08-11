La santanderina Vanesa Díaz gana el concurso de karaoke de San Vicente

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Lunes, 11 de agosto 2025, 07:10 Comenta Compartir

La Plaza Mayor del Fuero de San Vicente de la Barquera se llenó de público en la noche del sábado para presenciar el popular concurso de karaoke que después de varios años sin celebrarse se retomó con gran éxito, tanto de público como de participantes. Este concurso ha tenido como vencedor en dos de sus primeras ediciones al ídolo local David Bustamente.

En esta ocasión la ganadora ha sido la santanderina Vanesa Díaz que interpretó el tema «Proud Mary» de Tina Turner, recibiendo un premio de 250 euros.

Sara Mon del vecino municipio de Val de San Vicente fue a juicio del jurado la segunda clasificada, recibiendo un premio de 200 euros por su versión de «Contigo en la distancia» de Cristina Aguilera. La tercera posición fue para el barquereño Pablo Cagigas que interpretó el popular tema de Nino Blavo «Noelia», recibiendo un premio de 150 euros.

Un año más el concurso de karaoke volvió a animar la noche de San Vicente de la Barquera, despertando gran expectación entre vecinos y visitantes, contando con 18 participantes de diferentes lugares de la región e incluso algún turista procedente de otros puntos de España. La alcaldesa de San Vicente, Charo Urquiza, junto a la concejala de Cultura, Anabel Roiz, y la teniente-alcalde, María Paz Martínez, fueron las encargadas de entregar los premios.

