Vecinos de Herrerías realizarán dos cortos de cine sobre la soledad no deseada Organizado por el programa Viernes de la Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa, contará con el apoyo de los cineastas cántabros Carlos Martínez y Aitor Sánchez Smith.

Vicente Cortabitarte Herrerías Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:24

El taller de Cine en Comunidad pone en marcha una nueva edición, en esta ocasión en el municipio de Herrerías, tras la positiva experiencia vivida en la pasada primavera en Cabuérniga, donde se realizó por primera vez. Herrerías contaba en 2024 con menos de 600 habitantes empadronados.

Organizado por el Programa Viernes de la Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa con el objetivo de combatir la soledad no deseada, este taller colaborativo arrancará mañana, jueves, con un primer encuentro, a las 19 horas en el local social de la localidad de Bielva, de todas las personas que deseen sumarse a esta iniciativa con los organizadores y con los cineastas cántabros Carlos Martínez y Aitor Sánchez Smith.

Tras la presentación, se desarrollarán diversas sesiones preparatorias para iniciar a los participantes en diferentes aspectos. Psteriormente, ellos podrán acometer desde su propia óptima el tema objeto del proyecto, con sus propuestas, tanto para el guion a desarrollar como para la posterior grabación de las secuencias. serán ellos mismos quienes enfrente tsmbién la posterior edición y montaje final.

A lo largo der todo el proceso contarán con la supervisión de Carlos Martínez y Aitor Sánchez, por lo que no es preciso contar con conocimientos previos.

