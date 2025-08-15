Arranca la rehabilitación del consultorio de Boo, cerrado desde 2024 por el colapso del suelo Cuando se construya el nuevocentro de salud Urbanización Ría del Pas, este edificio se utilizará como centro social y cultural

El Ayuntamiento de Piélagos ha iniciado las obras de reforma del edificio del consultorio de Boo, cerrado desde mayo de 2024 tras el colapso del suelo tan solo dos años despues de su inauguración. Unos «crujidos» y «movimientos del suelo» alertaron a los profesionales y a los pocos días se produjo primero el hundimiento parcial de la sala de enfermería y de extracciones y, posteriormente, el colapso total del mismo.

Ahora, una vez rehabilitado, seguirá siendo utilizado como consultorio hasta que se construya el nuevo centro de salud en la Urbanización Ría del Pas, si bien en el futuro el Ayuntamiento ha explicado hoy que quiere que sea un centro social y cultural.

El alcalde, Carlos Caramés, y el concejal de Obras Públicas y alcalde pedáneo de la localidad, César Blanco, han visitado los trabajos que el Consistorio está ejecutando con cargo a una inversión de más de 200.000 euros. Carames ha recordado que tras el colapso, la primera inspección realizada por la arquitecta municipal en la zona afectada como la posterior cata y visionado con cámaras permitió comprobar que «todo lo que sujetaba el suelo estaba podrido y la madera era literalmente como tabaco».

Ahora, según ha explicado, se va a cambiar todo el suelo, a solucionar el problema estructural y de cimentación y prepararlo para que pueda ser «una gran sala diáfana de más de 150 metros cuadrados».

Provisionalmente, seguirá siendo utilizado como consultorio mientras se construye el nuevo centro de salud, pero, en el futuro, el Ayuntamiento quiere que sea un centro social y cultural, que se pueda dividir en dos espacios mediante un tabique móvil o acoger actuaciones teatrales y festivas.

El alcalde ha destacado que el Ayuntamiento va a invertir más de 200.000 euros «tal y como se debería haber hecho en su momento» porque, «lamentablemente, aquí se invirtió un dinero que no valió para nada».

«El anterior tripartito (PSOE-PRC-AVIP) hizo una obra a medias vistiendo exclusivamente lo estético -aquello se veía-, sin pensar en lo estructural y fundamental porque detrás de algo en apariencia bonita lo que había era una base y estructura podrida con lo que podía haber pasado», ha criticado.

