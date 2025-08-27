Arrancan las obras para crear 50 plazas de aparcamiento en la calle Aurelio Díez de Renedo La inversión alcanza los 150.000 euros y ha sido necesario expropiar una finca para crear esta zona de estacionamiento

El Ayuntamiento de Piélagos ha iniciado las obras para construir un nuevo aparcamiento con 50 plazas en la calle Aurelio Díez de Renedo, que supondrá un alivio para los 500 vecinos de la zona que tienen problemas para estacionar día sí y día también.

La inversión alcanza los 150.000 euros y de esta forma «se pretende mejorar la accesibilidad y la seguridad vial». Para poder realizar la obra, el Ayuntamiento expropió una finca privada en 2024, tal y como recordó el alcalde, Carlos Caramés, que visitó el lugar acompañado del concejal de Obras Públicas, César Blanco, y la alcaldesa pedánea, Carmen Bedoya.

En cuanto a los trabajos que el Consistorio está llevando a cabo, el regidor explicó que comenzaron con la demolición del muro existente para proceder, posteriormente, al replanteamiento de la zona y al vaciado del terreno en el que se ubicará el medio centenar de plazas, que estará al mismo nivel del vial existente.

Además, «el proyecto municipal incluirá la ejecución de estructuras de contención al inicio y final de la nueva zona de estacionamiento». Caramés incidió en que, de esta forma, «el Ayuntamiento de Piélagos está atendiendo un problema grave de seguridad vial que padecían conductores y peatones». Y es que los coches aparcaban a un lado de la carretera y dificultaban el paso de vehículos de servicio o emergencias. Caramés adelantó a la vez que espera que la actuación finalice «el próximo otoño, lo que permitirá a los vecinos disfrutar de un entorno más seguro y del nuevo estacionamiento que llevaban años reclamando».

Para finalizar, el alcalde volvió a agradecer a los propietarios de los terrenos expropiados «su colaboración y predisposición» para que este proyecto sea una realidad en Piélagos. Un punto en el que coincidió con la pedánea, quien recordó que se trata de uno de los barrios «con mayor densidad poblacional de Renedo».