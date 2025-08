El baile, la mejor medicina para cuerpo y mente en Piélagos

Un total de setenta mujeres han participado hasta el momento en el IV Programa de bienestar 'Aplicando la danza para la sociedad' impulsado por la ... bailarina profesional y doctora en Artes Lucía Sierra Cano, a través del Proyecto 'Pura Vena' (https://puravena.es/), en colaboración con el Ayuntamiento de Piélagos.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Piélagos hace balance positivo de esta actividad impulsada por una emprendedora local. Según rememoran, fue hace más de una década cuando esta joven vecina de Carandía, estudiante entonces en el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, decidió poner en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura de 'Metodología de la danza aplicada a la sociedad' en su entono familiar.

Lucía Sierra Cano había experimentado en primera persona la ayuda que la danza le había proporcionado a nivel emocional para superar dificultades de aprendizaje tras ser diagnosticada de dislexia con 15 años.

Por eso, en aquel momento, no dudó en explorar sus beneficios terapéuticos para ayudar a su madre, una mujer con una vida normal, a la que habían detectado un cáncer en un estado incipiente, pero con un diagnóstico bastante preocupante. Así, surgió todo.

Un ejemplo de emprendimiento social

Aquella iniciativa personal pronto se convirtió en un proyecto profesional. De hecho, Lucía Sierra Cano basó su tesis doctoral en los resultados obtenidos a través de las distintas experiencias desarrolladas desde 2021 en el municipio, en colaboración con la Asociación Cultural Mujeres de Piélagos, la Fundación »la Caixa» y el Ayuntamiento de Piélagos.

En todos los casos, matiza, haciendo de la danza un recurso terapéutico para mejorar la calidad de vida de personas afectadas por el cáncer, tanto si están en tratamiento como si ya lo han superado, pero también como un método de prevención para la sociedad, en general.

«Es un proyecto tan bonito como necesario, que tenía que recetarlo hasta el médico», bromea Nuria, una de las primeras alumnas de Lucía Sierra Cano.

En su caso, reconoce que el programa le ha aportado «todo» porque, según dice, se ha venido arriba emocionalmente con la ayuda de Lucía y de las compañeras, en unas sesiones en las que, además de bailar, ha llorado, ha reído y se ha desahogado.

«La danza es terapéutica en todos los sentidos: físicamente, psicológicamente, emocionalmente», subraya esta mujer que antes del proyecto no se movía nada.

«Tengo bastantes problemas de huesos debido a las quimios y esta danza terapéutica me ha permitido ganar mucha movilidad, no al 100 por cien porque no me deja la enfermedad, pero sí me ha ayudado muchísimo», apostilla.

La misma idea comparte Ana, quien es la primera vez que participa en el programa de bienestar 'Aplicando la danza para la sociedad', después de recibir el diagnóstico y asumir la enfermedad.

«Tras las operaciones, me integré aquí y ha sido un acierto», afirma esta mujer, quien destaca lo mucho que aprendes porque, como a ti te apoyan, luego tienes esa empatía con los demás y todos juntos «hacemos una piña».

En este sentido, recuerda que «aquí -en alusión al programa- ha venido gente que estaba en unas condiciones muy precarias de movilidad y, poco a poco, han ido mejorando y físicamente ahora están mucho mejor».

«Vine a probar el programa y me gustó mucho, por eso he seguido»

También para María Ángeles ha sido la primera vez que participa en el proyecto liderado por Lucía Sierra Cano. Dice que animó por amigas, que se lo comentaron y porque le apetecía. «Vine a probar el programa, me gustó mucho y he seguido», comenta.

«Había hecho pilates, pero como tengo problemas en las manos, tirarme mucho al suelo no me venía muy bien y esto me dijeron que, aunque había un poco de pilates, era más baile», rememora.

Tras un curso como alumna del segundo de los grupos, el abierto a la población en general, se muestra convencida de que es «una experiencia muy positiva». «Me gusta mucho Lucía, cómo enseña y cómo estamos compenetradas», asegura, al tiempo que avisa que «si sigue Lucía y hay lo mismo, pienso repetir».