Cantabria y Asturias se abrazan en Piélagos

Una vez al año, Asturias y Cantabria se abrazan a un lado u otro de su frontera. Este domingo, ese punto de unión tuvo lugar ... en Renedo de Piélagos con el día grande la edición XIV de los Encuentros Asturcántabros. Una convocatoria más para estrechar lazos entre ambas comunidades en la que además se distinguió al entrenador del Racing de Santander, el asturiano José Alberto López, como ejemplo del vínculo entre ambos territorios. Todo en una cita que contó con mercado agroalimentario y un gran pasacalles de agrupaciones folclóricas que, además, coincidió con la celebración del 148 Concurso-exposición de ganado vacuno frisón de San Antonio.

Tras dos jornadas previas, este domingo los encuentros celebraron su día grande. Lo hicieron, como marca la tradición, a las 11.30 horas con un pasacalles de agrupaciones folclóricas por la calle Manuel Ávila de Renedo hasta la campa de la Feria de La Leche. Entre otras, participaron la Banda de gaitas de Ribadesella, la Sociedad Etnográfica de Asturias, el Centro Asturiano, la Banda de gaitas de Cantabria y la Asociación de Mujeres Río Aján de Vega de Pas. Fue el preludio del acto institucional en el que participaron el alcalde del municipio, Carlos Caramés, acompañado por la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, y la viceconsejera de Justicia del Gobierno del Principado de Asturias, Encarnación Vicente.

Los representantes políticos fueron los encargados de hacer entrega del título de persona ilustre del XIV Encuentro asturcántabro al entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, que al ser asturiano y vecino de Renedo, y por su labor en el equipo deportivo, «representa el espíritu fraterno que existe entre Asturias y Cantabria» destacó el regidor.

López reconoció que para él «vivir aquí es vivir con calidad y también con calidez y con una sensación de pertenencia pese a no haber nacido en esta tierra», y destacó lo mucho que hay en común con su comunidad natal: «La historia, la lengua, la montaña, el mar y una forma de ser noble, trabajadora y luchadora». Por ello agradeció «de corazón» la distinción no sólo por lo que representa a nivel personal sino porque llega en el marco de este «hermoso» encuentro entre asturianos y cántabros. No dejó de incidir en que «podríamos estar celebrando también algo que todos soñábamos, el ascenso del Racing, pero no ha podido ser, pero quiero dejar claro que lo hemos dado todo».

Por su parte, tanto la viceconsejera de Justicia del Gobierno del Principado de Asturias como la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria destacaron en sus intervenciones que actos como el celebrado este domingo en Renedo «estrechan aún más los lazos de dos tierras hermanas».