La Fiscalía investiga el contrato de zonas verdes del Ayuntamiento de Piélagos

La Fiscalía de Santander ha abierto diligencias preprocesales sobre el contrato de mantenimiento de zonas verdes y parques y jardines del Ayuntamiento de Piélagos, caducado ... desde febrero de 2024. Así lo dio a conocer ayer el portavoz de @Avip en la oposición, Luis AntonioSañudo, tras haber remitido un escrito a la instancia judicial para informar sobre un asunto que califica de «irregular».

Sañudo alega que el convenio con la gestora, Centro de Jardinería La Encina S.L., «se formalizó el 8 de febrero de 2018 con una duración de cuatro años prorrogables por periodos anuales por dos años más hasta un máximo de seis». Sin embargo, en febrero de 2024, «finalizó la segunda prórroga del convenio suscrito entre la Administración local y la empresa» y desde entonces, asegura, «no ha sido renovado». No obstante, la gestora continúa prestando el servicio «de manera irregular sin que se haya realizado algún tipo de reparo». Las labores suponen un «gasto de 30.000 euros mensuales en actuaciones independientes de desbroce y parques sin soporte contractual». Dadas las circunstancias, Sañudo acusa al equipo de gobierno del PP de llevar a cabo una política «errática e improvisada», que además, a ojos del edil independiente, dificulta «la contabilidad del Consistorio».

«Frenar actuaciones»

Frente a esta versión, el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, acusó ayer al portavoz de @Avip de «torpedear y frenar el ritmo de inversiones y de actuaciones que está llevando a cabo elAyuntamiento». En cuanto al hecho al que alude la Fiscalía, Caramés aclaró que, efectivamente, el contrato caducó en 2024, «tras lo cual iniciamos el expediente de licitación, que se vio retrasado por la baja del técnico encargado de elaborar los pliegos». No obstante, aseguró,«ya se han redactado los pliegos técnicos y están trabajando en los administrativos para volver a adjudicar el servicio».

A la vez, el regidor popular recordó que el mismo concejal que ahora denuncia esta cuestión «dejó –cuando formaba parte del anterior equipo de gobierno– que venciera el contrato del agua en 2021 por 1,2 millones de euros». Contrato que licitó el PP cuando llegó a la Alcaldía «dos años y cuatro meses más tarde». Contra los argumentos de la oposición, Caramés emplea más ejemplos similares: «El convenio de basuras finalizó en 2017 y no se renovó hasta diciembre de 2021». Además, «estos temas ya han sido contestados por el equipo de gobierno en un pleno y la oposición es consciente de que hay un expediente en proceso de contratación», aseguró indignado el alcalde.

Por último, Caramés apuntó que al Ayuntamiento de Piélagos «no ha llegado notificación alguna de la Fiscalía». En todo caso, el alcalde da por hecho que el asunto «será archivado porque no hay nada que investigar».