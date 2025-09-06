El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una mujer realiza labores de limpieza en Piélagos. Alberto Aja

La Fiscalía investiga el contrato de zonas verdes del Ayuntamiento de Piélagos

El alcalde cree que el asunto «será archivado» porque ya se está trabajando en los pliegos administrativos y acusa a @Avip de «torpedear» su gestión

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:53

La Fiscalía de Santander ha abierto diligencias preprocesales sobre el contrato de mantenimiento de zonas verdes y parques y jardines del Ayuntamiento de Piélagos, caducado ... desde febrero de 2024. Así lo dio a conocer ayer el portavoz de @Avip en la oposición, Luis AntonioSañudo, tras haber remitido un escrito a la instancia judicial para informar sobre un asunto que califica de «irregular».

