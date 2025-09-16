El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El monte ha sido restaurado reforestando, regenerando espacios e incluso creando refugios para aves, a lo largo de nueve meses. DM

Nueva vida para La Picota de Piélagos con la plantación de casi 10.000 árboles

El Gobierno regional da por cerrados los trabajos de restauración de 44 hectáreas en un monte que visitan cada año miles de personas

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:01

Cerca de 9.500 ejemplares de distintas especies arbóreas repueblan ya las más de 44 hectáreas del monte La Picota, un enclave natural privilegiado ubicado ... en Piélagos al que acuden miles de personas cada año a expansionarse. Quienes lo hayan recorrido recientemente o lo pisen a partir de ahora, verán en las laderas miles de tubos que contienen los árboles. Ya lo comprobaron este martes el consejero de Fomento Roberto Media y el alcalde de Piélagos Carlos Caramés, que recorrieron la zona para dar por terminados los trabajos de restauración ecológica y recuperación de terrenos agrarios que se acometieron en los últimos nueve meses con una inversión de más de 311.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  2. 2

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  3. 3

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  6. 6 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  7. 7

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  8. 8

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  9. 9 Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera
  10. 10

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Nueva vida para La Picota de Piélagos con la plantación de casi 10.000 árboles

Nueva vida para La Picota de Piélagos con la plantación de casi 10.000 árboles