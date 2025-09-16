Nueva vida para La Picota de Piélagos con la plantación de casi 10.000 árboles

Cerca de 9.500 ejemplares de distintas especies arbóreas repueblan ya las más de 44 hectáreas del monte La Picota, un enclave natural privilegiado ubicado ... en Piélagos al que acuden miles de personas cada año a expansionarse. Quienes lo hayan recorrido recientemente o lo pisen a partir de ahora, verán en las laderas miles de tubos que contienen los árboles. Ya lo comprobaron este martes el consejero de Fomento Roberto Media y el alcalde de Piélagos Carlos Caramés, que recorrieron la zona para dar por terminados los trabajos de restauración ecológica y recuperación de terrenos agrarios que se acometieron en los últimos nueve meses con una inversión de más de 311.000 euros.

El proyecto ha consistido, básicamente, en restaurar la vegetación autóctona mediante la reforestación de áreas en las que no se daba la regeneración natural. Se ha acometido con especies propias como encinas y fresno atlántico, entre otras. También se ha aprovechado para aplicar tratamientos para la conservación y la regeneración de las especies arboladas autóctonas. Se han aumentado, además, los puntos de refugio para la fauna mediante desbroces irregulares en torno a pastizales, lo que proporciona un hábitat para las aves.

Ampliar Las autoridades, junto a los paneles que explican la intervención que se ha ejecutado DM

La intervención se ha completado con la creación de lugares de baja combustibilidad en torno a las sendas e infraestructuras viarias, con lo que se conseguirá disminuir la carga de combustible vegetal y también bajar el riesgo de propagación de incendios forestales.

1.940 toneladas de carbono

Media subrayó este martes la importancia de esta actuación, no solo porque se enmarca en un entorno de alta protección sino porque permitirá la absorción de 1.940 toneladas de carbono en un periodo de 40 años. El titular de Medio Ambiente destacó el «absoluto» compromiso del Gobierno regional con el «buen uso» de los fondos públicos y puso como ejemplo la captación de casi 12 millones de euros con los que se financiarán los cinco proyectos para recuperar espacios degradados que afectan a siete municipios. El consejero agradeció la colaboración municipal.

Por su parte, Carlos Caramés remarcó que, para su Ayuntamiento, este espacio es «una prioridad, ya que cada vez es más valorado por vecinos y visitantes».