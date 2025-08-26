París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos Las citas comienzan este fin de semana y se extienden hasta el 13 de septiembre

Ángela Madrazo Santander Martes, 26 de agosto 2025, 18:49 Comenta Compartir

Las fiestas de la Virgen de Valencia contarán con las «dos principales orquestas del panorama nacional» en su cartel: París de Noia y Panorama City. Serán las protagonistas de una edición histórica de la patrona del municipio. Así lo aseguró el alcalde, Carlos Caramés, acompañado por la concejala de Festejos, Gloria Bárcena, y la concejala de Participación Ciudadana y alcaldesa pedánea de Vioño, Inmaculada Araunabeña.

La decisión responde a una demanda ciudadana, «tal y como nos solicitaron los vecinos, hemos sustituido los conciertos que se celebraron la pasada legislatura con motivo de las fiestas de la Patrona por las tradicionales orquestas, con una versión mejorada, ya que podremos disfrutar de las actuaciones de dos de las principales del país», subrayó el edil. El programa también recoge, «por segundo año consecutivo», la jornada de peñas que «que incluirá juegos pasiegos y tradicionales para sus integrantes».

La festividad de 'la Quemada' comenzará el 2 de septiembre con el chupinazo en la plaza del Arrabal a las 22.00 horas, que incluye el pregón e inicio de fiestas. El programa cuenta con actividades religiosas, deportivas, culturales y de ocio que durarán hasta el lunes, 8 de septiembre, con el día grande. Precisamente ese día, el pregón, que será a las 13.30 horas, correrá a cargo de José Luis Rivera Cobo, nacido en Salcedo y director de la Escuela Municipal de Folclore de Piélagos desde el año 1991.

Y como cada año los trenes para acceder al santuario realizarán el recorrido de forma ininterrumpida desde el Complejo municipal Vimenor hasta el Santuario de la Virgen de Valencia. El domingo, 7 septiembre, de 19:00 a 01:00 horas y el lunes, día 8, de 11:00 a 00:30 horas. De igual manera, los microbuses con salida desde la avenida Luis de la Concha (marquesina Banco Santander y marquesina Don Barato) hasta el Santuario de la Virgen de Valencia.

Programa completo

Viernes, 29 de agosto: en el polideportivo municipal de Vioño, sede de la XXX edición del Open internacional 'Virgen de Valencia' de ajedrez, que se disputará, hasta el viernes, día 4 de septiembre, en horario de mañana y tarde.

Domingo, 31 de agosto: a partir de las 10:00 horas, se disputará en la bolera de Vioño el Concurso de Bolo pasiego 'Virgen de Valencia', mientras que, desde las 11:00 horas, en la campa de la Virgen de Valencia tendrá lugar la segunda edición del Día de Peñas #Piélagosentretodos con juegos pasiegos y tradicionales para las peñas.

La jornada incluirá una comida campestre (15:00 horas) y una nueva edición del Concurso de Salto pasiego y Belorta 'Virgen de Valencia' (17:00 horas), para finalizar con la actuación del DJ Miguel Ceur.

Martes, 2 de septiembre: en la bolera de Vioño, desde las 16:00 horas, se disputará el Concurso de Bolo palma 'Virgen de Valencia'

Jueves, 4 de septiembre: a las 20:15 horas, la XXVIII Torneo de baloncesto 'Virgen de Valencia', en el Polideportivo municipal Fernando Expósito de Renedo

Viernes, 5 de septiembre: a las 16:00 horas, salida en Vioño de la Vuelta ciclista internacional a Cantabria - Gran premio Gobierno de Cantabria.

Triduo a la Virgen de Valencia (19:30 horas rosario y triduo y 20:00 horas misa), al que seguirá, a las 20:30 horas, un concierto en el Santuario a cargo de la Coral Valle de Piélagos Salcedo.

En la plaza del Arrabal de Vioño, a las 22:00 horas, tendrá lugar el pregón y lanzamiento del chupinazo de inicio de fiestas por el alcalde de Piélagos; el reparto del pañuelo de las fiestas entre los asistentes y de chocolate con sobao; el espectáculo 'A la luna de Valencia', con la actuación de los Hermanos Cosío y un DJ.

Sábado, 6 de septiembre: a las 9:15 horas, dará comienzo el IV Torneo de Tenis de mesa 'Virgen de Valencia', en el Polideportivo municipal Fernando Expósito de Renedo, mientras que el Teatro Vimenor acogerá, a las 19:00 horas, el musical 'Mary Capel rugidos de Broadway', con entrada gratuita hasta completar aforo.

A las 21:00 horas, segunda jornada del triduo y una misa cantada por el Coro Amigos de Boo, a la que seguirá, a las 21:30 horas, una nueva edición de la Procesión de la luz con la imagen de la Patrona desde el Santuario de la Virgen de Valencia hasta la Parroquia de San Vicente Mártir.

La jornada finalizará con la verbena amenizada, a partir de las 23:30 horas, por la Orquesta París De Noia Show.

Domingo, 7 de septiembre: tradicional Ofrenda floral, que dará comienzo, a las 17:00 horas, con la concentración de los participantes, que podrán ir a pie, montados a caballo, en carros engalanados o ataviados con el traje regional, en la Plaza del Arrabal de Vioño. Desde allí, a las 17:15 horas, dará comienzo la procesión con la imagen de «La Quemada» hasta el Santuario de la Virgen de Valencia, acompañada de Piteros y la Banda de Gaitas 'Cantabria'.

A las 17:45 horas ofrenda floral a Nuestra Señora la Virgen de Valencia con el acompañamiento musical de la Escuela municipal de música '4 Cuartos', a la que seguirá, a las 18:45 horas, el concierto en el Santuario de la Virgen de Valencia, a cargo del Coro Columba de Quijano.

A las 19:30 horas, habrá rosario y tercera jornada del triduo y, a las 20:00 horas, una misa cantada por el Coro Columba de Quijano.

A las 21:00 horas, dará comienzo una gran romería-verbena amenizada por el macro espectáculo 'Titanium Show' y la Orquesta 'Panorama City'.

Día grande

Lunes, 8 de septiembre: Festividad de la Virgen de Valencia, desde las 7 de la mañana y cada hora se celebrarán misas en el Santuario, que abrirá sus puertas a las 6:15 horas.

A las 9:00 horas, habrá pasacalles con pito y tambor hasta el Santuario; a las 11:00 horas, misa del Voto de la Parroquia de Sobarzo y, a las 12:00 horas, misa mayor concelebrada, predicada por D. José Antonio Fernández González, sacerdote encargado de las parroquias de Arce, Oruña y Barcenilla, que contará con la presencia del alcalde de Piélagos; la Corporación municipal; autoridades regionales; alcaldes de otros municipios y presidentes de la Juntas Vecinales, cantada por la Coral Valle De Piélagos Salcedo.

Para los más pequeños, de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, abrirá sus puertas un parque infantil de hinchables gratuito en la Campa de las fiestas.

A las 13:30 horas, desde el balcón del Centro de interpretación del Valle de Piélagos, se procederá al lanzamiento del chupinazo por parte del alcalde de Piélagos, Carlos A. Caramés Luengo y, a continuación, será el turno del pregón de las fiestas, a cargo de José Luis Rivera Cobo, nacido en Salcedo y director de la Escuela Municipal de Folclore de Piélagos desde el año 1991.

El reparto de la paella se llevará a cabo previa entrega de los tickets, que tendrán un precio simbólico de 1 euro y podrán retirarse del 1 al 5 de septiembre, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en las oficinas municipales de Renedo y Liencres.

A las 17:00 horas, habrá rosario del Voto de Posadillo; a las 18:00 horas, actuación en la Campa del Santuario del Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga; de 19:00 a 19.30 horas, consagración de los niños bautizados a la Patrona de Piélagos, la Virgen de Valencia y, a las 20:00 horas, última misa y cierre del Santuario.

Gran romería desde las 20:30 horas, amenizada por la Macro discoteca New Project y la Orquesta 'Panorama City'; a las 21:00 horas, merienda campestre en la que se servirán 2.000 bocadillos de chorizo; a las 23:00 horas, castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Xaraiva y, seguidamente, verbena, a cargo de la Orquesta 'Panorama City' y la Macro discoteca 'New Project'.

Sábado, 13 de septiembre: en el Muelle de Oruña, a las 18:00 horas, arrancará la XXXIV Media Maratón 'Bajo Pas' y el domingo, 28 de septiembre, se celebrará, desde las 9:30 horas, el XXIV Concurso de Caza 'Virgen de Valencia' en el aparcamiento del Santuario de la Virgen de Valencia