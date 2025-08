De la hostelería a la docencia en el taller de catering creativo de Piélagos

La docente Gema Ruiz Pereda, que se ha reinventado tras cerrar su negocio de hostelería en la Lanzadera de Empleo, ha impartido un taller de ... catering creativo dentro del VI Programa de Acciones de Mejora para la Empleabilidad (AME) del Ayuntamiento de Piélagos, y ha introducido a los participantes en un servicio que, según dice, «está en todas partes de diferentes formas». La ahora docente es un claro ejemplo de que nunca es tarde para volver a empezar.

Ruiz opina que la información y la formación siempre son necesarias cuando uno está cambiando de prisma. Es más, apunta que «no sólo es lo que aprendes sino el ánimo que sientes, porque te acompañan muy bien, no hay miedo al cambio y todo son oportunidades, me ayudó, me gustó, y quién me iba a decir que estaría aquí».

Tras su paso por el programa de orientación para el empleo, esta mujer se ha abierto un nuevo campo de trabajo en la docencia, tanto en certificados de profesionalidad como a nivel privado para empresas, instituciones o grupos. «Ha sido un paso muy bonito», concluye.

Acerca de su arte, explica, «puede ser algo sencillo, para la inauguración de una tienda o la presentación de un libro, eventos en los que se sirve normalmente un vino y un pincho; una comida popular en la que se prepara un arroz o un guiso para mil personas». También podría tratarse «del evento social más común, enfocado en celebraciones como bodas, cumpleaños o bautizos», explica.

Además, incide en la importancia de lo visual en el catering creativo, en su opinión, «tanto como el propio plato». Por ello, a lo largo de este curso de iniciación, las participantes no sólo han aprendido a preparar elaboraciones sencillas, sino también técnicas básicas de puesta en escena; de diseño de canapés, de bocados fríos y calientes, así como de algunas bebidas; al tiempo que han trabajado la presentación y la prestación del servicio.

Por su parte, la concejala de Empleo y Desarrollo Local, Rosa María Revilla, recuerda que el taller de catering creativo ha sido una de las acciones formativas dirigidas a todos aquellos vecinos del municipio parados de larga duración que estén participando en el VI Programa AME, organizado por el Consistorio con cargo a una subvención de 80.000 euros otorgada por el Servicio Cántabro de Empleo.