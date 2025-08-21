El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la plaza Adolfo Suárez de Liencres, donde se encuentra el aparcamiento subterráneo. SANE

Piélagos adjudica la mejora de los accesos al aparcamiento subterráneo de Liencres

Una vez se ponga en marcha, la instalación permitirá disponer de 59 plazas de estacionamiento en el centro de la localidad

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:29

Piélagos resucitará el histórico aparcamiento subterráneo de la plaza Adolfo Suárez en la localidad de Liencres. El Ayuntamiento acaba de adjudicar las obras de acondicionamiento de los accesos al nuevo estacionamiento gratuito, que se construyó hace 16 años «pero al que no se le ha dado utilidad», tal y como ha confirmado el alcalde, Carlos Caramés. La iniciativa permitirá dotar al municipio de 59 nuevas plazas en el centro de Liencres y la actuación incluye la urbanización del entorno, la instalación de iluminación, cámaras y extintores. En total, supondrá un inversión superior a los 120.000 euros.

Plano del aparcamiento municipal subterráneo de Liencres. DM

La dotación no fue puesta en funcionamiento hace diez años «por problemas con la empresa adjudicataria de las obras y porque el proyecto de apertura quedó literalmente parado», ha aclarado el regidor, que desconoce las circunstancias que llevaron a esa situación. Caramés ha recordado que la intervención se completará con una segunda actuación en el barrio Salas, que consistirá en la construcción de un edificio de viviendas públicas de alquiler social, en cuyos bajos el Consistorio proyecta instalar un espacio joven y un gimnasio. «Una vez alcanzado el acuerdo con la propiedad, urbanizaremos el vial existente para habilitar 95 plazas de aparcamiento más», ha subrayado Caramés, quien ha destacado que también se habilitará una nueva conexión con la CA-231, en la proximidad a la rotonda que une con la CA- 303 desde Mortera, «con el objetivo de facilitar accesos que eviten la congestión del tráfico».

Travesía urbana

Además de habilitar nuevos aparcamientos, Piélagos está llevando a cabo la mejora de la travesía urbana de Liencres, en el tramo comprendido entre la carretera CA-303 y la CA-231, hasta el barrio de La Iglesia y en las inmediaciones de las oficinas municipales. La actuación, que realiza la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria, «está a punto de finalizar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  3. 3 Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  4. 4

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  5. 5

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  6. 6

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  7. 7

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  8. 8

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  9. 9

    Muere la investigadora María Ealo de Sá
  10. 10 Laredo se arregla para las Flores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Piélagos adjudica la mejora de los accesos al aparcamiento subterráneo de Liencres

Piélagos adjudica la mejora de los accesos al aparcamiento subterráneo de Liencres