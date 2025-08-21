Piélagos adjudica la mejora de los accesos al aparcamiento subterráneo de Liencres Una vez se ponga en marcha, la instalación permitirá disponer de 59 plazas de estacionamiento en el centro de la localidad

Piélagos resucitará el histórico aparcamiento subterráneo de la plaza Adolfo Suárez en la localidad de Liencres. El Ayuntamiento acaba de adjudicar las obras de acondicionamiento de los accesos al nuevo estacionamiento gratuito, que se construyó hace 16 años «pero al que no se le ha dado utilidad», tal y como ha confirmado el alcalde, Carlos Caramés. La iniciativa permitirá dotar al municipio de 59 nuevas plazas en el centro de Liencres y la actuación incluye la urbanización del entorno, la instalación de iluminación, cámaras y extintores. En total, supondrá un inversión superior a los 120.000 euros.

La dotación no fue puesta en funcionamiento hace diez años «por problemas con la empresa adjudicataria de las obras y porque el proyecto de apertura quedó literalmente parado», ha aclarado el regidor, que desconoce las circunstancias que llevaron a esa situación. Caramés ha recordado que la intervención se completará con una segunda actuación en el barrio Salas, que consistirá en la construcción de un edificio de viviendas públicas de alquiler social, en cuyos bajos el Consistorio proyecta instalar un espacio joven y un gimnasio. «Una vez alcanzado el acuerdo con la propiedad, urbanizaremos el vial existente para habilitar 95 plazas de aparcamiento más», ha subrayado Caramés, quien ha destacado que también se habilitará una nueva conexión con la CA-231, en la proximidad a la rotonda que une con la CA- 303 desde Mortera, «con el objetivo de facilitar accesos que eviten la congestión del tráfico».

Travesía urbana

Además de habilitar nuevos aparcamientos, Piélagos está llevando a cabo la mejora de la travesía urbana de Liencres, en el tramo comprendido entre la carretera CA-303 y la CA-231, hasta el barrio de La Iglesia y en las inmediaciones de las oficinas municipales. La actuación, que realiza la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria, «está a punto de finalizar».